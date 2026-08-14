حادثه تلخ و ناگوار برای دو کارگر کارخانه سیمان
بهگزارش تابناک به نقل از تسنیم، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در گفتوگو با اصحاب رسانه، از جان باختن دو کارگر بر اثر ریزش مواد اولیه در کارخانه سیمان صوفیان خبر داد و گزارشهای اولیه مبنی بر وقوع انفجار در این واحد صنعتی را اصلاح کرد.
وی، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: عصر امروز بر اثر باز شدن اشتباهی دریچه مواد اولیه سیمان (کلینکر) در کارخانه سیمان صوفیان، حجم قابلتوجهی از مواد داغ ریزش کرد. متأسفانه در پی این حادثه، دو کارگر 40 و 23 ساله در زیر مواد گرفتار شده و جان خود را از دست دادند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به نتایج بررسیهای اولیه، علت بروز این سانحه مرگبار را خطای انسانی در باز کردن دریچه عنوان کرد.
فرشی، همچنین با انتقاد از انتشار برخی اخبار نادرست در رسانهها تصریح کرد: برخلاف اطلاعات منتشرشده که حادثه را ناشی از انفجار اعلام کرده بودند، این سانحه تنها بهدلیل ریزش مواد رخ داده است. آمار فوتیها نیز محدود به همین دو نفر بوده و خوشبختانه تلفات یا مصدومان دیگری گزارش نشده است.
گفتنی است پیش از این، جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی بر اساس گزارشهای اولیه دریافتی، از اعزام نیروهای امدادی خبر داده بود. بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم امداد و نجات از پایگاه امداد جادهای شهید فخریزاده به همراه تیم واکنش سریع استان آذربایجان شرقی جهت بررسی ابعاد سانحه، ایمنسازی محیط و امدادرسانیهای احتمالی به محل کارخانه اعزام و مستقر شدند.