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خبر خوش درباره آماده سازی فرودگاه قشم

فرودگاه بین‌المللی قشم با فراهم شدن مقدمات لازم و پایداری شرایط امنیتی منطقه، آماده ازسرگیری پروازها شده است و بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، برنامه پروازی این فرودگاه در مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۱۲
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا, سرپرست فرودگاه بین‌المللی قشم عصر جمعه با اعلام این خبر به رسانه ها اظهار کرد: با توجه به پایداری شرایط امنیتی منطقه و پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه بین‌المللی قشم آمادگی لازم برای برقراری دوباره پروازهای مسافری را به دست آورده است.

محمد توکلی افزود: هماهنگی‌های مورد نیاز با شرکت‌های هواپیمایی انجام شده و برنامه پروازی فرودگاه در روزهای آینده و پس از نهایی شدن برنامه شرکت‌های هواپیمایی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان در برنامه پروازی پیش‌بینی شده و زمان دقیق برقراری پروازها پس از تکمیل هماهنگی‌های عملیاتی و اعلام برنامه نهایی شرکت‌های هواپیمایی مشخص خواهد شد.

توکلی تأکید کرد: بازگشت پروازها به فرودگاه قشم منوط به نهایی شدن هماهنگی‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی شرکت‌های هواپیمایی است و پس از انجام این مراحل، برنامه پروازها اعلام می‌شود.

سرپرست فرودگاه بین‌المللی قشم با اشاره به فراهم شدن مقدمات لازم برای فعالیت مجدد پروازها اظهار کرد: اخذ مجوزهای مورد نیاز از سازمان هواپیمایی کشوری و انجام هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی از مراحل انجام‌شده برای فراهم کردن زمینه ازسرگیری پروازهاست.

وی افزود: شرایط امنیتی منطقه در وضعیت پایدار قرار گرفته و فرودگاه قشم آمادگی دارد پس از نهایی شدن فرآیندهای عملیاتی، پذیرش و انجام پروازها را از سر بگیرد.

توکلی خاطرنشان کرد: اعلام زمان‌بندی دقیق پروازها پس از آن انجام می‌شود که شرکت‌های هواپیمایی برنامه نهایی خود را اعلام کنند و هماهنگی‌های عملیاتی مربوط به هر مسیر نیز به سرانجام برسد.

بر اساس اعلام سرپرست فرودگاه بین‌المللی قشم، مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان در برنامه پروازی پیش‌بینی شده قرار دارند و جزئیات مربوط به زمان و نحوه برقراری این پروازها در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ازسرگیری پروازهای فرودگاه بین‌المللی قشم پس از فراهم شدن شرایط لازم، نیازمند تکمیل هماهنگی میان فرودگاه، شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری است و بر همین اساس، برنامه نهایی پروازها پس از طی مراحل عملیاتی اعلام خواهد شد.

فرودگاه بین‌المللی قشم از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی جزیره به شمار می‌رود و برقراری پرواز در مسیرهای مختلف، نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران به این جزیره دارد.

با توجه به اعلام آمادگی فرودگاه قشم و انجام هماهنگی‌های اولیه با شرکت‌های هواپیمایی، جزئیات برنامه پروازی مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان طی روزهای آینده اعلام می‌شود.

 

 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
2
پاسخ
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