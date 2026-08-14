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تردد در تنگه هرمز به صفر رسید

ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بر بازار انرژی و نگرانی درباره گسترش بحران منطقه‌ای را افزایش دهد؛ هرمز حالا مستقیماً به یکی از اهرم‌های اصلی تقابل تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۱۱
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تردد در تنگه هرمز به صفر رسید / زنگ خطر برای بازار انرژی به صدا درآمد

به گزارش تابناک، پس از حمله به دو کشتی متعلق به امارات، عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و این آبراه راهبردی به مرز توقف کامل تردد رسیده است.

رویترز نوشت: پس از حمله به دو کشتی متعلق به امارات، عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و این آبراه راهبردی به مرز توقف کامل تردد رسیده است.

براساس این گزارش، تشدید تنش ایران و آمریکا و بن‌بست سیاسی بر سر بازگشایی تنگه، شرکت‌های کشتیرانی را بیش از پیش محتاط کرده است.

ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بر بازار انرژی و نگرانی درباره گسترش بحران منطقه‌ای را افزایش دهد؛ هرمز حالا مستقیماً به یکی از اهرم‌های اصلی تقابل تهران و واشنگتن تبدیل شده است.

 
 
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