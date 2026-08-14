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مسی به باشگاه عربستانی منتقل شد

رایان مسی، بازیکن جوان وینگر استراسبورگ، برای سومین فصل متوالی به صورت قرضی راهی لیگ عربستان شد تا فصل جدید را در جمع تیم‌های حرفه‌ای این کشور سپری کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۱۰
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فوری: مسی به باشگاه عربستانی منتقل شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رایان مسی، وینگر 19 ساله تیم استراسبورگ، بار دیگر تصمیم خود را برای حضور در لیگ حرفه ای فوتبال عربستان گرفت و قرار است فصل آینده را در این رقابت ها سپری کند. او که در سال 2024 با امیدهای زیادی به استراسبورگ پیوست، اکنون برای سومین فصل متوالی به صورت قرضی از این تیم جدا شده است.

نام خانوادگی این بازیکن که مشابه نام لیونل مسی، اسطوره جهانی فوتبال است، باعث توجه ویژه ای به او شده اما از لحاظ سطح فنی و توانایی های فوتبالی هیچ گونه ارتباطی با لئو مسی ندارد.

جزئیات انتقال رایان مسی

رایان مسی که پرورش یافته آکادمی باشگاه دیژون فرانسه است، فصل گذشته ابتدا به صورت قرضی در تیم پو بازی کرد و سپس در نیمه دوم فصل به نئوم عربستان نقل مکان کرد. اکنون او تصمیم گرفته برای فصل جدید یعنی 2026-27 به تیم الاتفاق، یکی از باشگاه های معتبر لیگ عربستان، بپیوندد. این انتقال به صورت قرضی انجام شده و شامل بندی برای خرید دائمی نیز خواهد بود.

باشگاه استراسبورگ در اطلاعیه ای درباره این انتقال اعلام کرده: "باشگاه استراسبورگ تایید می کند که رایان مسی به صورت قرضی و با گزینه خرید به تیم الاتفاق در لیگ حرفه ای عربستان منتقل شده است."

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عملکرد رایان مسی در استراسبورگ

این بازیکن جوان که در تابستان 2024 به استراسبورگ پیوست، تاکنون تنها دو بار با پیراهن تیم فرانسوی به میدان رفته که در این دو بازی توانسته دو گل به ثمر برساند. با این حال، او تصمیم گرفته مسیر حرفه ای خود را در فوتبال عربستان ادامه دهد و این بار با حضور قرضی در تیم الاتفاق، چالش جدیدی را تجربه خواهد کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
10
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