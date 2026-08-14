فاصله 5 برابری قیمت خرید لوبیا تا فروشش
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد عذایی اخیرا با اشاره به افزایش عرضه تاکید کرد: در حال حاضر بیش از نیاز مردم کالا در بازار موجود است و بدلیل افزایش ۲ برابری عرضه نسبت به تقاضا، در بحث نظارت ها مشکلاتی وجود دارد.
به گفته وی، با توجه به وفور کالا، خریداری در بازار وجود ندارد و اینکه دستگاه های نظارتی این موضوع را احتکار تلقی می کند و جرائم سنگینی برای واحدها اعمال می کند، منجر به نارضایتی صنف شده است.
او ادامه داد: قیمت هر کیلو لوبیا چیتی که برای تاجر ۲۴۷ هزار تومان تمام شده، بصورت ۲ ماهه ۱۸۰ هزار تومان عرضه می شود و بازهم مشتری با این نرخ وجود ندارد. قیمت هر کیلو برنج ایرانی در عمده فروشی ها از ۲۷۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان، پاکستانی ۱۸۰ تا ۲۶۵ هزار تومان، هندی ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود در خرده فروشی عرضه می شود.
مخاطبان خبرآنلاین به این اظهارات واکنشهای مختلفی نشان دادند. اولین کاربر به کنایه نوشت: برنج ایرانی دیگر به دست ایرانی نمیرسد. «مینا» به حالتی سوالی گفت: لوبیا چیتی تو بازار ۵۰۰ هزار تومان فروش میرود. باغدار بیچاره کیلویی ۱۰۰ هزار تومان میفروشد و این سود را چه کسانی میخورند؟
«میم» گفت: دیگر توان مالی واسه ما نمانده است. «ا» معترضانه نوشت: لوبیا چیتی در بازار کمتر ۳۵۰ یا ۳۶۰ پیدا نمیشود. چطور اعلام میشود ۱۸۰ هزار تومان خریدار ندارد. کاربری دیگر با حسرت افزود: کاش مشکل ما لوبییا چیتی بود. «احمد» هم تاکید کرد: حرفی نزنی بهتر است.
کاربری با لحنی کنایه آمیز نوشت: سلام ما را به مغازهداران و بنکداران برسانید. من به شخصه از بی پولی جرات نمیکنم وارد مغازه شوم. با این که کارمند دولت هستم و بیکار نیستم ولی دریافتی آنقدر پایین است که دیگرفقط در صورت اجبار و نداشتن هیچ چیز خوراکی وارد مغازه میشود. درواقع تورم نسبت به حقوق امسال من حداقل سه برابر بیشتر است. مجبور شدم به جای وعده غذایی وعدهها را دو تا کنم و قید گوشت گوسفندی و ماهی و لبنیات به غیر از پنیر را بزنم اما باز هم کم میآورم.
مخاطبی به نام «فر» نوشت: متاسفانه برخلاف انتظار جدیدا کشاورزان عمده لوبیا در حالی که هر کیلو فقط ۵۰ هزار تومان هزینه دارد، سعی میکنند بیش از ۴ برابر قیمت تمام شده بفروشند و در حالیکه تمام هزینههای کاشت تا برداشت ریالی و با دریافت یارانه است، اما موقع فروش به مردم، با دلار با مردم حساب میکنند. کاربری دیگر نوشت: دولت با واردات بی رویه حبوبات در زمان برداشت محصول کشاورزان داخلی باعث کاهش قیمت و درنتیجه ضرر کشاورزان شده است.
تقریبا" قیمت همه محصولات کشاورزی از لحظه برداشت در مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده 5 برابر می شود و فقط سود اصلی را یک عده دلال از خدا بی خبر می برند