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جدال لفظی هواداران استقلال به خاطر یک بازیکن

قبل از شروع بازی استقلال با مس شهر بابک، گروهی از هواداران این تیم بر سر رامین رضاییان با یکدیگر جدال لفظی پیدا کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۰۷
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4120 بازدید
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جر و بحث هواداران استقلال به خاطر بازیکن خبرساز

 

به گزارش تابناک به نقل ا زخبرورزشی، استقلال لیگ بیست و ششم را در حالی شروع کرد که رامین رضاییان بعد از ماجراهای فراوان، سرانجام حاضر به ماندن در این تیم نشد و پرونده حضورش در جمع آبی‌پوشان پایتخت بسته شد.

ماجرای رامین رضاییان یکی از سوژه‌های استقلال به ویژه پس از پس از حضور او در برنامه فوتبال برتر بود و اتفاقاً گروهی از هواداران این تیم هم جمعه شب هنگام ورود به ورزشگاه شهدای شهر قدس بر سر همین مسئله با یکدیگر جر و بحث کردند.

تعدادی از استقلالی‌ها مقابل درب ورودی مدعی بودند رضاییان تقاضای خارج از عرف داشته و استقلال تصمیم بسیار درستی مبنی بر قطع همکاری با او گرفت اما بخش دیگری از طرفداران تاکید داشتند باشگاه برخورد خوبی با رامین نداشت و برای حفظ او تمایل چندانی نشان نداد. همین ماجرا باعث شد تا برای دقایقی میان آنها بحث و جدل شکل بگیرد.

 

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استقلال رامین رضاییان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
هوادار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
0
پاسخ
دورا دور هم حاشیه هاش داره به تیم میرسه کادر فنی و بازیکنان استقلال هوشیار باشند شان و منزلت تیم بزرگ و پر هواداری مانند استقلال بالاتر از یک بازیکنی هست که حتی در اصل استقلالی اصیل هم نیست
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