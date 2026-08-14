جدال لفظی هواداران استقلال به خاطر یک بازیکن

به گزارش تابناک به نقل ا زخبرورزشی، استقلال لیگ بیست و ششم را در حالی شروع کرد که رامین رضاییان بعد از ماجراهای فراوان، سرانجام حاضر به ماندن در این تیم نشد و پرونده حضورش در جمع آبی‌پوشان پایتخت بسته شد.

ماجرای رامین رضاییان یکی از سوژه‌های استقلال به ویژه پس از پس از حضور او در برنامه فوتبال برتر بود و اتفاقاً گروهی از هواداران این تیم هم جمعه شب هنگام ورود به ورزشگاه شهدای شهر قدس بر سر همین مسئله با یکدیگر جر و بحث کردند.

تعدادی از استقلالی‌ها مقابل درب ورودی مدعی بودند رضاییان تقاضای خارج از عرف داشته و استقلال تصمیم بسیار درستی مبنی بر قطع همکاری با او گرفت اما بخش دیگری از طرفداران تاکید داشتند باشگاه برخورد خوبی با رامین نداشت و برای حفظ او تمایل چندانی نشان نداد. همین ماجرا باعث شد تا برای دقایقی میان آنها بحث و جدل شکل بگیرد.