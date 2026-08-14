جدال لفظی هواداران استقلال به خاطر یک بازیکن
قبل از شروع بازی استقلال با مس شهر بابک، گروهی از هواداران این تیم بر سر رامین رضاییان با یکدیگر جدال لفظی پیدا کردند.
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به گزارش تابناک به نقل ا زخبرورزشی، استقلال لیگ بیست و ششم را در حالی شروع کرد که رامین رضاییان بعد از ماجراهای فراوان، سرانجام حاضر به ماندن در این تیم نشد و پرونده حضورش در جمع آبیپوشان پایتخت بسته شد.
ماجرای رامین رضاییان یکی از سوژههای استقلال به ویژه پس از پس از حضور او در برنامه فوتبال برتر بود و اتفاقاً گروهی از هواداران این تیم هم جمعه شب هنگام ورود به ورزشگاه شهدای شهر قدس بر سر همین مسئله با یکدیگر جر و بحث کردند.
تعدادی از استقلالیها مقابل درب ورودی مدعی بودند رضاییان تقاضای خارج از عرف داشته و استقلال تصمیم بسیار درستی مبنی بر قطع همکاری با او گرفت اما بخش دیگری از طرفداران تاکید داشتند باشگاه برخورد خوبی با رامین نداشت و برای حفظ او تمایل چندانی نشان نداد. همین ماجرا باعث شد تا برای دقایقی میان آنها بحث و جدل شکل بگیرد.
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