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الجزیره: اولویت جنگ علیه تهران، قیمت نفت شد، نه برنامه هسته‌ای

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که اولویت در جنگ با ایران به کاهش قیمت سوخت تبدیل شده است و نه برنامه هسته‌ای. همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایران را به تحریم‌های اقتصادی جدید تهدید کرد که این امر نشان‌دهنده تشدید رویه‌ای است که واشنگتن طی بیش از چهار دهه اخیر در قبال تهران در پیش گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۰۶
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الجزیره: اولویت جنگ علیه تهران، قیمت نفت شد، نه برنامه هسته‌ای
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که اولویت در جنگ با ایران به کاهش قیمت سوخت تبدیل شده است و نه برنامه هسته‌ای. در ادامه این مطلب آمده است: همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایران را به تحریم‌های اقتصادی جدید تهدید کرد که این امر نشان‌دهنده تشدید رویه‌ای است که واشنگتن طی بیش از چهار دهه اخیر در قبال تهران در پیش گرفته است.
 
اظهارات ونس و بسنت نشان‌دهنده آن است که ایران، تنگه هرمز را به برگه فشار راهبردی تبدیل کرده است و همچنین بر اهمیت فزاینده‌ای که قیمت سوخت در بازارهای آمریکا، چند ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، پیدا کرده است، دلالت دارد.
 
ونس در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» تأکید کرد که اولویت، ضرورت بازگشت جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز است و این موضوع بر مسئله هسته‌ای مقدم است.
 
او گفت: «می‌دانم که قیمت نفت این روزها پایین است و نسبت به سطوح بالایی که در روزهای اولیه درگیری ثبت شد، بسیار پایین‌تر است.»
 
وی افزود: «این هدف نخست است، حفظ قیمت‌های ارزان نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشورمان» و تأکید کرد که «به‌وضوح هدف دوم، اطمینان از این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.»
 
قیمت نفت به دلیل جنگ به شدت افزایش یافت و گاهی از مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه عبور کرد که سطحی بی‌سابقه از سال ۲۰۲۲ است. 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
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پاسخ
هیچ امتیازی به آمریکا نخواهیم داد. تمام شد. هر قابلیتی که لازم باشد را هم ایجاد خواهیم کرد.
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