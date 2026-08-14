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تراکتور ۲ پیکان صفر؛ نکو با برد آغاز کرد

 تراکتور فصل جدید لیگ برتر را با غلبه بر پیکان آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۰۲
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تراکتور ۲ پیکان صفر؛ نکو با برد آغاز کرد
 
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تراکتور با سه امتیاز موقتا صدرنشین شد. پیکان بدون امتیاز در قعر جدول قرار دارد.
 
تراکتور و پیکان از ساعت ۱۸ امروز (جمعه ۲۳ مرداد) در ورزشگاه یادگارامام تبریز، لیگ بیست‌وششم را آغاز کردند؛ دیداری که در نهایت با برتری  دو بر صفر سرخپوشان به اتمام رسید. هر دو گل تراکتور در این بازی را شهریار مغانلو به ثمر رساند.
 
هفته اول لیگ برتر فوتبال
 
تراکتور ۲- پیکان صفر
 
ساعت ۱۸
جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
 
داور: کوپال ناظمی
 
ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
 
کارت زرد: -
 
کارت قرمز: نیما احمدی
 
گل اول تراکتور به پیکان (شهریار مغانلو) دقیقه ۳۳: روی اشتباه عجیب بازیکنان پیکان، یک موقعیت نصیب مغانلو شد. در این صحنه زائرکاظمینی پاس خود را به مغانلو داد و او با فیزیک عالی خود، نیما احمدی را به طرزی عجیب زمین گیر کرد و این بار ضربه خود را از حسین پورحمیدی گذراند و تبدیل به گل کرد.
 
گل دوم تراکتور به پیکان توسط پیکان (شهریار مغانلو) دقیقه ۵+۴۵: در دقایق تلف شده توپ سرگردان پس از برخورد به تیرک دروازه پیکان جلو پای شهریار مغانلو می‌افتد و گلزن بالفطره سرخپوشان گل دوم را هم به راحتی آب خوردن به ثمر می‌رساند.
 
ترکیب تراکتور:
 
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی(6- هادی حبیبی‌نژاد، 75- مهدی شیری)، مسعود زائرکاظمین، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو(75-اشتراکالی) 
 
سرمربی: جواد نکونام
 
ترکیب پیکان:
 
حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، صائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، فرید امیری، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی‌اصغر اعرابی، نیما احمدی و ایلیا کرمی
 
سرمربی: ساکت الهامی
 
لحظات حساس:
 
دقیقه ۱۱: روی یک ضد حمله که با توپگیری دانیال اسماعیلی‌فر به دست آمده بود، امیرحسین حسین زاده شوت خود را به سمت دروازه زد اما توپ گل نشد.
 
دقیقه ۲۲: شوت فنی محمد نادری از پشت محوطه جریمه با اختلاف کم به بیرون رفت.
 
دقیقه ۲۵: یک موقعیت عالی برای شهریار مغانلو. پس از برخورد توپ به مدافع پیکان در موقعیت تک به تک قرار گرفت که ضربه مغانلو را پورحمیدی مهار کرد.
 
دقیقه ۴۳: یک موقعیت تک به تک دیگر این بار برای حسین زاده. او قصد داشت به صورت چیپ از زاویه تقریبا بسته بزند اما دروازه بان پیکان واکنش خوبی را نشان داد.
 
دقیقه ۶۶: شوت شهریار مغانلو از پشت محوطه جریمه به بیرون رفت.
 
دقیقه ۶۷: یک ارسال خطرناک روی دروازه با ضربه سر صائب محبی به بیرون رفت. میرفت که صائب دروازه تیم خودی را باز کند.
 
دقیقه ۶۸: ارسال روی دروازه پیکان با ضربه سر محمد دانشگر همراه شد اما این هد با اختلاف کمی به بیرون رفت.
 
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