چگونه پای ترامپ به پناهگاه هسته ای باز شد؟

ماجرای فرار رئیس‌جمهور آمریکا با کامیون حمل غذا پس از چند از افشای آن، همچنان یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های طنز و تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی است و به رسوایی تازه برای ترامپ تبدیل شده که همواره تلاش کرده تصویر مردی قدرتمند، نفوذناپذیر و مسلط بر صحنه را از خود به نمایش بگذارد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، براساس افشاگری‌ رسانه‌های آمریکایی، در میانه تیرماه گذشته، دونالد ترامپ هنگام ترک کشور ترکیه در پایان اجلاس ناتو، پس از سوار شدن «نمایشی» به هواپیمای «ایرفورس وان» در برابر دوربین‌ها، مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاهی به هواپیمایی دیگر منتقل می‌شود تا ترکیه را ترک کرد؛ این در حالی بود که خبرنگاران و حتی تعدادی از کارکنان کاخ سفید تصور می‌کردند رئیس‌جمهور همچنان در ایرفورس وان حضور دارد.

این ماجرا در حالی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر به موارد دیگری از «فرارهای ترامپ» اشاره کرده‌اند؛ مواردی که نشان می‌دهد برخلاف تصویر برساخته از ترامپ، دستگاه امنیتی آمریکا بارها ناچار شده ترامپ با روش‌هایی نامتعارف فراری دهد.

۱

فرار با کامیون حمل غذا

موضوع: انتقال ترامپ با کامیون حمل غذا هنگام بازگشت از آنکارا

انتقال ترامپ با کامیون حمل غذا هنگام بازگشت از آنکارا زمان: ۸ جولای ۲۰۲۶ / ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵

۸ جولای ۲۰۲۶ / ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ مکان: آنکارا، ترکیه

آنکارا، ترکیه اصل ماجرا چه بود؟

ترامپ، که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده بود، هنگام بازگشت، در برابر دوربین‌ها سوار یک فروند بوئینگ ۷۴۷ ریاست‌جمهوری شد.

او حتی اعلام کرده بود می‌خواهد با هواپیمای قدیمی ایرفورس‌وان و برای زنده کردن «خاطرات قدیمی» پرواز کند.

اما خبرنگاران و حتی برخی کارکنان کاخ سفید نمی‌دانستند این هواپیما قرار نیست ترامپ را با خود ببرد.

پس از سوار شدن، ترامپ مخفیانه از هواپیما خارج شد و با یک کامیون حمل غذای فرودگاه، به یک هواپیمای نظامی کوچک‌تر، C-۳۲A، منتقل شد.

هواپیمای مذکور سپس رئیس‌جمهور آمریکا را جداگانه به فرودگاهی در انگلیس منتقل کرد.

چرا این کار انجام شد؟

براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مقام‌های امنیتی اطلاعاتی درباره «یک تهدید معتبر» برای ترور ترامپ ازسوی ایران دریافت کرده بودند.

۲

فرار پرماجرا از زمین گلف

موضوع: فرار ترامپ با خودروی گلف زرهی

فرار ترامپ با خودروی گلف زرهی زمان: ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ / ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۳

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ / ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۳ مکان: وست‌پالم‌بیچ در ایالت فلوریدا

وست‌پالم‌بیچ در ایالت فلوریدا اصل ماجرا چه بود؟

ترامپ در باشگاه گلف بین‌المللی‌اش مشغول بازی بوده که یک اتفاق امنیتی به‌وقوع می‌پیوندد.

ماجرا از این قرار بود که یکی از مأموران امنیتی، که جلوتر از ترامپ درحال حرکت بوده، لوله یک تفنگ را می‌بیند که از میان بوته‌های کنار حصار زمین گلف بیرون آمده‌است.

فرد مسلح حدود ۴۰۰ متر با ترامپ فاصله داشته‌است.

پس از آن، مأمور امنیتی به سمت فرد مسلح شلیک می‌کند و سایر مأموران نیز فوراً ترامپ را پوشش می‌دهند.

به‌دنبال این اتفاق، یک خودروی گلف سریع و زرهی، برای انتقال ترامپ، وارد صحنه می‌شود.

این خودرو دارای بدنه فولادی و تجهیزات حفاظتی بوده و ترامپ را به ساختمان باشگاه منتقل می‌کند

ترامپ بعدها گفت که صدای ۴ یا ۵ گلوله را شنیده و مأموران با «خودروهای گلف» او را از محل دور کرده‌اند.

نکته ویژه:

ترامپ برای اینکه ماجرای فرار جنجالی خود را از زمین گلف تحت تاثیر قرار دهد، در روایت حادثه از اینکه نتوانسته آخرین ضربه گلف خود را بزند ابراز تأسف کرد و گفت: «خیلی دوست داشتم ضربه آخر را بزنم، اما تصمیم گرفتیم از اینجا خارج شویم».

۳

بچه پناهگاهی

موضوع: ماجرای انتقال به پناهگاه زیرزمینی کاخ‌سفید (پناهگاه هسته‌ای)

ماجرای انتقال به پناهگاه زیرزمینی کاخ‌سفید (پناهگاه هسته‌ای) زمان: ۲۹ می ۲۰۲۰ / ۹ خردادماه ۱۳۹۹

۲۹ می ۲۰۲۰ / ۹ خردادماه ۱۳۹۹ مکان: کاخ سفید، واشنگتن

کاخ سفید، واشنگتن اصل ماجرا چه بود؟

در جریان اعتراضات گسترده پس از قتل «جورج فلوید»، صدها معترض به اطراف کاخ سفید می‌رسند.

برخی معترضان اشیایی را به سمت محوطه پرتاب می‌کنند و به موانع امنیتی می‌رسند.

در چنین شرایط، مأموران امنیتی ترامپ را به پناهگاه اضطراری زیرزمینی کاخ سفید منتقل می‌کنند.

براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، رئیس‌جمهور آمریکا مجبور می‌شود چیزی در حدود یک ساعت در پناهگاه اضطراری زیرزمینی پنهان شود.

چرا این موضوع جنجالی شد؟

انتقال ترامپ به پناهگاه از نظر سیاسی، برای او دردسرساز شد.

منتقدان ترامپ پس از انتشار خبر انتقال او به زیرزمین، لقب «بچه پناهگاهی» (Bunker Boy) به او دادند و این اقدام را نوعی عقب‌نشینی در برابر معترضان دانستند.

ترامپ در واکنش، ادعا کرد حضورش در زیرزمین صرفاً برای یک «بازدید و بازرسی کوتاه» بوده‌است.

ویلیام بار، وزیر دادگستری وقت، روایت دیگری ارائه کرد و گفت: «شرایط بیرون آنقدر بد شده بود که نیروهای امنیتی توصیه کردند ترامپ به طبقه پایین منتقل شود».

۴

جنجال در منهتن

موضوع: فرار جنجالی از دست خبرنگاران برای یک شام مخفیانه در رستوران پرحاشیه

فرار جنجالی از دست خبرنگاران برای یک شام مخفیانه در رستوران پرحاشیه زمان: ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ / ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۵

۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ / ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۵ مکان: نیویورک

نیویورک اصل ماجرا چه بود؟

ماجرا یک هفته پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ اتفاق می‌افتد.

حوالی عصر آن روز، سخنگوی وقت رئیس‌جمهور منتخب، به خبرنگاران می‌گوید ترامپ برای شب به «برج ترامپ» بازبازگشته‌است.

براساس گفته مقام‌های مربوط، خبرنگاران تصور می‌کردند ترامپ دیگر برای آن شب برنامه‌ای برای خروج یا جابه‌جایی ندارد.

اما برخلاف انتظار، ترامپ به همراه خانواده‌اش، به‌صورت مخفیانه از برج خارج می‌شوند و برای خوردن استیک، به رستوران «کلاب ۲۱» در منهتن می‌روند.

وقتی خبرنگاران متوجه می‌شوند ترامپ محل را ترک کرده، یک تعقیب‌وگریز عجیب آغاز می‌شود.

وقتی سرانجام خبرنگاران رستوران محل حضور ترامپ را پیدا می‌کنند، متوجه می‌شوند پلیس ورودی آن را مسدود کرده‌است.

ماجرای رستوران جنجالی چه بود؟

«کلاب ۲۱»، که در سال ۲۰۲۰ تعطیل شد، در گذشته یک «اسپیک‌ایزی» (محل مخفی فروش و مصرف الکل) متعلق به دوران ممنوعیت الکل در آمریکا بود.

این مکان در گذشته به‌خاطر امکان غذا خوردن و نوشیدن ثروتمندان در فضایی دور از چشم مقام‌های رسمی، شهرت داشته‌است.

هوپ هیکس، سخنگوی وقت دونالد ترامپ، بعدا اعلام کرد از این شام اطلاعی نداشته‌است.

۵

فرار در کمپین انتخاباتی

موضوع: ورود به هتل از مسیر بزرگراه و پشت دیوار

ورود به هتل از مسیر بزرگراه و پشت دیوار زمان: ۲۹ آوریل ۲۰۱۶ / ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵

۲۹ آوریل ۲۰۱۶ / ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مکان: سان‌فرانسیسکو، آمریکا

سان‌فرانسیسکو، آمریکا اصل ماجرا چه بود؟