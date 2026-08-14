علت مشاهده دود سیاه در آسمان جنوب تهران
این حادثه ارتباطی با پالایشگاه تهران ندارد و نیروهای آتشنشانی در محل حضور دارند و عملیات مهار و اطفای حریق را دنبال میکنند.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۰۰| |
3997 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ انتشار دود غلیظ و سیاه در آسمان باقرشهر و جنوب تهران عصر امروز توجه شهروندان را به خود جلب کرد.
منشأ این دود، آتشسوزی در محل نگهداری ضایعات پلاستیکی یکی از شرکتهای اطراف خیابان انبار نفت بوده است.
این حادثه ارتباطی با پالایشگاه تهران ندارد و نیروهای آتشنشانی در محل حضور دارند و عملیات مهار و اطفای حریق را دنبال میکنند.
گزارش خطا