علت مشاهده دود سیاه در آسمان جنوب تهران

این حادثه ارتباطی با پالایشگاه تهران ندارد و نیرو‌های آتش‌نشانی در محل حضور دارند و عملیات مهار و اطفای حریق را دنبال می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ انتشار دود غلیظ و سیاه در آسمان باقرشهر و جنوب تهران عصر امروز توجه شهروندان را به خود جلب کرد.

منشأ این دود، آتش‌سوزی در محل نگهداری ضایعات پلاستیکی یکی از شرکت‌های اطراف خیابان انبار نفت بوده است.

این حادثه ارتباطی با پالایشگاه تهران ندارد و نیرو‌های آتش‌نشانی در محل حضور دارند و عملیات مهار و اطفای حریق را دنبال می‌کنند.