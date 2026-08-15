دلیل خوابیدن مداوم باتری خودرو چیست؟
به گزارش تابناک؛ زمانی که سوئیچ را میچرخانید یا دکمه استارت را فشار میدهید و خبری از استارت خوردن نیست و صرفاً با چشمک زدن لحظهای پشت آمپر مواجه میشوید، یعنی باتری خالی کرده است. وقتی با یکبار باتری به باتری کردن کار راه میافتد، انگشت اتهام به سمت باطری میرود اما اگر این مشکل مدام تکرار شود، تعویض باتری فقط پاک کردن صورتمسئله است و باید ریشه اصلی را پیدا کرد.
عمر مفید باتری و ترددهای کوتاه
برای شروع باید به سراغ بدیهیات رفت؛ شاید واقعاً عمر باتری تمام شده باشد. بیشتر باتریهای معمولی خودرو حدود سه تا پنج سال عمر میکنند هرچند گرمای هوا و نحوه رانندگی میتوانند این بازه زمانی را کوتاهتر کنند. ترددهای کوتاه و مکرر نیز فشار زیادی به باتری میآورند زیرا ممکن است دینام پس از استارت زدن، فرصت کافی برای شارژ مجدد کامل باتری را پیدا نکند. اگر باتری خودروی شما چند سال عمر کرده و استارت موتور ضعیف شده است، تعویض آن احتمالاً مشکل را حل میکند اما اگر باتری نسبتاً نو است، باید به بررسی سایر موارد پرداخت.
رانندگی کردن لزوماً به معنای شارژ کامل باتری نیست. استارت زدن خودرو انرژی زیادی مصرف میکند و رانندگیهای ۵ یا ۱۰ دقیقهای مکرر نمیتوانند این کمبود را جبران کنند. خودروهایی که روزها یا هفتهها بدون حرکت متوقف میمانند نیز همین مشکل را دارند زیرا باتری حتی در زمان پارک بودن خودرو نیز بهآرامی تخلیه میشود؛ بنابراین فردی که هفتهای یکبار برای خرید مسافت کوتاهی را طی میکند، بیشتر از کسی که هرروز رفتوآمدهای طولانی دارد به باتری آسیب میزند.
خوابیدن باطری ماشین
حتی زمانی که خودرو در پارکینگ خاموش است، مصرف برق آن هرگز به صفر نمیرسد زیرا سیستمهایی مانند دزدگیر، ورود بدون کلید و یونیتهای کنترل مختلف، هنگامیکه خودرو پارک است مقدار کمی انرژی مصرف میکنند که معمولاً مشکلی ایجاد نمیکند اما خرابی یک قطعه، دوربین ثبت وقایع، لوازم جانبی، سیستم صوتی افترمارکت، چراغی که روشن مانده یا سایر بخشهای الکترونیکی میتوانند روشن بمانند و بهآرامی باتری را خالی کنند که به این پدیده برقدزدی گفته میشود. این مشکل میتواند بسیار کلافه کننده باشد زیرا حتی پس از تعویض باطری، راننده بازهم با خالی شدن باتری در زمان پارک خودرو مواجه میشود.
از سوی دیگر، وظیفه استارت زدن بر عهده باتری است اما این دینام است که وظیفه تأمین برق خودرو و شارژ مجدد باتری را بر عهده دارد. اگر دینام بهدرستی شارژ نکند، حتی باتری کاملاً نو نیز درنهایت خالی خواهد شد. از علائم خرابی دینام میتوان به کمنور شدن چراغها، ایرادات برقی و روشن شدن چراغ هشدار باطری اشاره کرد.
همچنین اگر خودرو با باتری به باتری روشن میشود اما بلافاصله دوباره خاموش میشود، مشکل از خرابی دینام است. البته مشکل شارژ نشدن باطری همیشه به خاطر خرابی خود دینام نیست و ایراداتی مثل آسیب دیدن سیمکشی یا اتصال بدنهٔ ضعیف هم میتواند باعث شود دینام نتواند بهدرستی باطری را شارژ کند.
گاهی اوقات دلیل خوابیدن باطری بسیار سادهتر از آن چیزی است که فکر میکنید. شل یا سولفاته شدن سرباتریها میتواند مانع جریان درست برق شود؛ بنابراین، اگر خودرو استارت نخورد ابتدا به دنبال رسوبات سفید، آبی یا مایل به سبز در اطراف قطبهای باتری باشید و از سفت بودن اتصالات اطمینان حاصل کنید. همچنین بررسی کنید که خود باتری بهطور ایمن در جای خود محکم شده باشد زیرا لرزشهای بیشازحد میتوانند طول عمر آن را کاهش دهند.
از طرفی، یافتن برقدزدی در خودروهای جدید پیچیدهتر است زیرا ماژولهای الکترونیکی میتوانند مدتها پس از خاموش کردن خودرو و بستن سویچ همچنان فعال بمانند. برخی خودروها به ۲۰ دقیقه زمان یا بیشتر نیاز دارند تا تمام سیستمها وارد حالت خواب کامل شوند و درنتیجه بررسی زودهنگام میتواند در خودروی کاملاً سالم، برقدزدی نشان دهد.
اگر تخلیه باتری تنها یکبار و به دلیل روشن ماندن چراغها اتفاق افتاده باشد دلیل آن مشخص است اما اگر این اتفاق مدام تکرار میشود، بیمحابا برای خرید باتری جدید اقدام نکنید. ابتدا سن باتری، اتصالات و کابلها را بررسی کنید و به دنبال لوازم جانبی یا قطعات الکترونیکی باشید که ممکن است زمان پارک بودن خودرو روشن بمانند. اگر همهچیز عادی به نظر میرسد و باتری همچنان یکشبه خالی میشود، باید تست برقدزدی انجام دهید.