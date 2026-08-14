روایت یک نماینده مجلس از شیوه عجیب قاچاق

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مصطفی نخعی، نماینده مجلس از قاچاق سوخت از برخی مرزهای کشور به شکل رسمی و قانونی خبر داد.

این نماینده مجلس که با یک تلویزیون اینترنتی گفت‌وگو کرده، می‌گوید: در برخی مرزها عده‌ای هستند که مجوز می‌دهند و خودروهای حامل سوخت از مرز خارج می‌شوند.

او ادامه داد: هر کسی که گازوئیل یا بنزین داشته باشد، آن را تا لب مرز می‌برد و عده‌ای آن را با قیمت مشخصی می‌خرند و می‌برند به آن سوی مرز می‌فروشند. متأسفانه این کار به‌صورت کاملاً قانونی و رسمی انجام می‌شود و در قالب یا به نام حمایت از مردم صورت می‌گیرد.