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ترامپ اعلام جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ایران کرد

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا بامداد امروز مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده می‌کند؛ وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، «بی‌سابقه» توصیف کرد که نشانه‌ای از رویکرد واشنگتن برای تشدید فشار‌ها بر تهران است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۹۶
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13361 بازدید
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۱۰
 

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهارات وزیر خزانه‌داری این کشور مبنی بر اعمال اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران را بازنشر کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا بامداد امروز مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده می‌کند؛ وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، «بی‌سابقه» توصیف کرد که نشانه‌ای از رویکرد واشنگتن برای تشدید فشار‌ها بر تهران است.

ترامپ اعلام جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ایران کرد/ بسنت: تحریم‌های بی‌سابقه در هفته آینده کلید می‌خورد

 
 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
12
پاسخ
نیازمند مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی هستیم
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
3
9
پاسخ
یا توافق کنید یا در اسرع وقت سلاح اتمی بسازید در غیر این نمیتوان از ملت و کشور محافظت کرد والسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
4
پاسخ
خوب که چی؟! مگه بالاتر از سیاهی رنگی هست. ایران که کلا تحریم بوده شرکت هایی هم که با ایران کار میکردند تحت تحریم آمریکا قرار میگرفتند. الان قراره اتفاق تازه ای بافته؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
بله تحریم بوده ولی در شرایط آسیبهای فعلی فشار تورم بیشتر خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
5
5
پاسخ
امتیازی در کار نیست سی سال تمام زورتون رو زدید باید کنار بیایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
7
4
پاسخ
اگر ما را گرسنه نگه دارند سرنوشت منطقه هم مشابه ما خواهد بود حتی سفر غربی ها هم کوچکتر خواهد شد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
5
4
پاسخ
ای سگ زرد کثیف بهت قول میدم اگه سگهای هارتو از این منطقه ببری و دست از سر ملتهای این منطقه برداری، سند شیش دانگ کل مستراحهای ایرانو به اسم نحست بزنیم! قول میدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
6
پاسخ
مثلا چکار می‌خوان بکنند که نکردند؟!
خسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
9
پاسخ
هع جنگ تمومی نداره شرط می‌بندم ایران رو از هر کشور دیگری بیشتر تحریم میکنن فشار میارن نتیجش که الان مشخصه فقط کی آسایش پیدا میکنیم خدا می‌دونه بقرآن خسته شدم والا
هادی صفایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
5
6
پاسخ
ترامپ نجس قمار باز بی وجود
کجایی بیام بکشمت
از دولت یه ماشین خارجی بگیرم
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