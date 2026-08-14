اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا بامداد امروز مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده می‌کند؛ وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، «بی‌سابقه» توصیف کرد که نشانه‌ای از رویکرد واشنگتن برای تشدید فشار‌ها بر تهران است.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهارات وزیر خزانه‌داری این کشور مبنی بر اعمال اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران را بازنشر کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا بامداد امروز مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده می‌کند؛ وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، «بی‌سابقه» توصیف کرد که نشانه‌ای از رویکرد واشنگتن برای تشدید فشار‌ها بر تهران است.