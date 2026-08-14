ترامپ اعلام جنگ اقتصادی تمامعیار علیه ایران کرد
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا بامداد امروز مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده میکند؛ وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، «بیسابقه» توصیف کرد که نشانهای از رویکرد واشنگتن برای تشدید فشارها بر تهران است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۹۶| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهارات وزیر خزانهداری این کشور مبنی بر اعمال اقدامات اقتصادی بیسابقه علیه ایران را بازنشر کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا بامداد امروز مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده میکند؛ وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، «بیسابقه» توصیف کرد که نشانهای از رویکرد واشنگتن برای تشدید فشارها بر تهران است.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۱۰
یا توافق کنید یا در اسرع وقت سلاح اتمی بسازید در غیر این نمیتوان از ملت و کشور محافظت کرد والسلام
خوب که چی؟! مگه بالاتر از سیاهی رنگی هست. ایران که کلا تحریم بوده شرکت هایی هم که با ایران کار میکردند تحت تحریم آمریکا قرار میگرفتند. الان قراره اتفاق تازه ای بافته؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اگر ما را گرسنه نگه دارند سرنوشت منطقه هم مشابه ما خواهد بود حتی سفر غربی ها هم کوچکتر خواهد شد
ای سگ زرد کثیف بهت قول میدم اگه سگهای هارتو از این منطقه ببری و دست از سر ملتهای این منطقه برداری، سند شیش دانگ کل مستراحهای ایرانو به اسم نحست بزنیم! قول میدم
هع جنگ تمومی نداره شرط میبندم ایران رو از هر کشور دیگری بیشتر تحریم میکنن فشار میارن نتیجش که الان مشخصه فقط کی آسایش پیدا میکنیم خدا میدونه بقرآن خسته شدم والا