شکار لحظهای ناسا در خورشیدگرفتگی کامل
ناسا با انتشار تصویری خیرهکننده از خورشیدگرفتگی کامل ۱۲ اوت از ثبت یکی از نخستین نماهای بدون مانع از خورشید در لحظات آغازین گرفتگی کامل خبر داد. تصویری که از میان شکافی در ابرها گرفته شده و همزمان حلقه الماسی و تاج درخشان خورشید را به نمایش میگذارد.
به گزارش تابناک به نقل از برنا، بر اساس توضیح این سازمان درباره تصویر روز ۱۲ اوت سایه ماه بر سطح زمین گسترده شد و در مسیری باریک از مناطق مختلفی عبور کرد. این سایه که از نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی آغاز شده بود بخشهایی از گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، پرتغال و شمال اسپانیا را دربر گرفت.
ساکنان مناطقی که در مسیر سایه ماه قرار داشتند در صورت برخورداری از آسمان صاف، برای مدتی کوتاه شاهد یک خورشیدگرفتگی کامل بودند، پدیدهای که در آن ماه بهطور کامل قرص درخشان خورشید را از دید ناظر زمینی میپوشاند.
تصویری که در لحظهای کمسابقه ثبت شد
ناسا اعلام کرده است این تصویر در ساعت ۱۷:۳۳:۲۶ به وقت هماهنگ جهانی (UTC) ثبت شده است. زمان ثبت عکس تقریبا با آغاز صاف شدن آسمان در امتداد مسیر کلیت خورشیدگرفتگی همزمان بوده است.
به همین دلیل این تصویر احتمالا یکی از نخستین نماهای بدون مانع از خورشید در مرحله گرفتگی کامل محسوب میشود. چرا که درست در زمانی ثبت شده که شرایط جوی در بخشی از مسیر گرفتگی برای مشاهده خورشید بهبود یافته بود.
این عکس از میان شکافی در پوشش ابرها ثبت شده است، موضوعی که اهمیت آن را دوچندان میکند، زیرا وجود ابر میتواند مشاهده و ثبت دقیق مراحل خورشیدگرفتگی را دشوار یا حتی غیرممکن کند.