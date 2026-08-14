ادامه شوک لیتری ۸۷هزار تومان تکذیبشده
به گزارش تابناک به نقل ا ز خبرآنلاین، بنزین در ایران قیمتی بسیار اندک دارد . این گزاره نه به واسطهی قیاس قیمت بنزین با کشورهای همسایه بلکه در قیاس با قیمت بنزین با سایر کالاها و اقلام در بازار و در قیاس با متوسط نرخ تورم گزارهای درست و منطقی است.
بنزین ایران بنزنی بسیار ارزان است و دولت یارانهای سنگینی برای عرضهی بنزین ارزانقیمت پرداخت میکند. در عمل اما همین قیمت ارزان سبب شده است قاچاق سوخت از ایران به سایر کشورها تجراتی پرسود باشد و با وجود اجرای طرحهای متعدد در کشور برای مقابله با قاچاق، سود این قادام در حدی هست که بسیاری از قاچاقچیان ریسک این فعالیت را به جان بخرند .
پزشکیان، پیش از این رقم قاچاق حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت در روز را به طور رسمی اعلام کرده بود. تنها یک حساب سرانگشتی نشان میدهد سوخت ارزان چه هزینهی گزافی را به اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده است.
با این حال سیاسی شدن کالایی چون بنزین راه را بر اصلاح ساختار م جود سخت کرده است.
در این فضا روز چهارشنبه این هفته خبری به نقل از معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان دل بر عضهی نرخ چهارم بنزین با قیمت پالایشگاهی به رقم ۸۷ هزار و دویست تومان منتشر شد اما کمی بعد خبر خروج این طرح از دستور کار پیش از اجرا شدن منتشر گردید.
فضای رخ داده اما سبب شد بحث بر سر بنزین همچنان داغ باقی بماند به طوری که رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا وس یم توضیحاتی ردبارهی بنزین ارائه داد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتوگوی ویژه خبری درباره موضوعات مطرح شده در خصوص بنزین ارائه داد.
ماجرای بنزین ۸۷ هزار تومانی چه بود؟
وی دربارهی اینکه چرا اجرای طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی متوقف شد؟ گفته است: اجرای تغییر قیمت بنزین در کرمان بهدلیل برخی بیتدبیریها متوقف شد چرا که رئیسجمهور تأکید کرد از اقداماتی که مردم را غافلگیر میکند پرهیز شود.
وی تاکید کرد: یک سری مدیران در خارج از چارچوبهای مورد نظر عمل کردند؛ نمیشود که ما چنین تصمیماتی را به صورت خلقالساعه تولید کنیم.
سقاب اصفهانی افزود: فعلاً هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است. یک الگوی «افزایش قیمت به صورت تدریجی» وجود دارد که بر روی آن گفتوگو خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: به مردم اطمینان میدهم فعلا هیچگونه تصمیمی در دولت برای تغییر قیمت بنزین نداریم. رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی تصریح کرد: به مردم اطمینان میدهم فعلا هیچگونه تصمیمی یا مصوبهای در دولت مبنی بر تغییر قیمت بنزین یا تغییر ساز و کار فعلی بنزین نداریم.
وی ادامه داد: اعداد اعلامی برای گرانی بنزین واقعی نیست و در دولت در مورد اعداد بحث نشده است، موضوع بحث فعلا بر سر الگوی اجرای کار است.
رفع ناترازی چقدر هزینه دارد؟
رئیس سازمان بهینهسازی ادامه داد: بالابردن تولید نیاز به سرمایهگذاری ۱۳ تا ۳۰ میلیارد دلاری دارد که این رقم وجود ندارد.
وی افزود: اگر بر فرض این کار هم انجام شود، باید روزانه ۸۶۰ هزار تا ۱.۴ میلیون بشکه نفت را تبدیل به بنزین کنیم. سقاب اصفهانی تصریح کرد: معنی این کار این است که دیگر نفت صادر نکنیم و بهجایش آن را در داخل مصرف کنیم؛ یعنی هم نرخ ارز و تورم افزایش پیدا میکند و هم کسری بودجه خواهیم داشت.
سقاب اصفهانی تاکید کرد: مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که پالایشگاههای کشور روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکنند. وی تصریح کرد: حدود ۹ میلیون لیتر بنزین نیز از پتروشیمیها تأمین میشود.
معاون رییس جمهور ادامه داد: پیش از این، از محل محصولات پتروشیمی حدود ۲ میلیارد دلار سود حاصل میشد که امروز با مصرف این ظرفیت برای تولید بنزین، این درآمد از دست رفته است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: برای جبران کسری، روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بنزین یا وارد میکنیم یا از ذخایر راهبردی کشور برداشت میشود.
عدد 23 هزار تومان برای بنزین صحت ندارد
سقاب اصفهانی افزود: یکی از اهداف دولت این است که واردات صفر شود و پول آن به اولویتهای بالاتر مثل دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شود.وی ادامه داد: برآورد میشود واردات بنزین امسال ۴.۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
وی تاکید کرد: عدد ۲۳ هزار تومان که در فضای مجازی برای نرخ بنزین اعلام شد صحت ندارد.
سقاب اصفهانی تاکید کرد: به دلیل خسارات وارد شده در جنگ هم دچار کمبود تولید در بنزین داریم هم در واردات بنزین دچار مشکل هستیم
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: تحریم بر واردات بنزین از جنوب کشور تأثیر گذاشته و جنگ نیز به بخشی از تولید ما آسیب رسانده است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ادامه داد: مصرف بنزین ایران باید روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر باشد. نیمی از شکاف مصرف به غیراستاندارد بودن خودروها برمیگردد. سقاب اصفهانی گفت: با توجه به جمعیت کشور، مصرف روزانه بنزین در ایران حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر بیشتر از استانداردهای جهانی است.
سقاب اصفهانی افزود: طبق برآوردها مصرف روزانۀ بنزین تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر خواهد رسید اما همچنان عدد تولید روزانهمان روی ۱۲۱ میلیون لیتر خواهد ماند.
رئیس سازمان بهینهسازی گفت: دلیل ۵۰ درصد شکاف بین تولید و مصرف بنزین، خودروهای داخلی هستند. شاید در دولت هیچکس مثل من از این خودروها آسیب نخورده است. این خودروها جز مصرف زیاد بنزین، دهها مشکل دیگر دارند.
وی افزود: ۲۰ درصدِ ناترازی تولید و مصرف بنزین بهخاطر ترافیک، خودروهای تکسرنشین و یکسرخالیبودن خودروهای باری است.
۳ سناریو درباره آینده بنزین
وی دربارهی سناریوهای پیش روی قیمت بنزین تاکید کرد: یکی از سناریوهای دولت برای کنترل ناترازی بنزین، محدود شدن عرضه بدون افزایش قیمت است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: دولت سه راهکار برای کنترل ناترازی انرژی در کشور دارد. وی افزود: در سناریوی نخست، بنزین تا زمان موجود بودن در جایگاه عرضه میشود و پس از پایان سهمیه عرضه، پمپبنزین بسته خواهد شد.
سقاب اصفهانی ادامه داد: در این راهکار تغییری در قیمت بنزین ایجاد نمیشود. این شیوه پیشتر در برخی استانها نیز اتفاق افتاده است. وی گفت: در سناریوی دوم کنترل ناترازی بنزین، روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین میان خودروها توزیع میشود.
مصرف مازاد با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: راهکار دوم همان مدلی است که در کرمان مطرح و اجرا شد. بر اساس این سناریو، روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین میان دارندگان خودرو توزیع میشود و مصرف بیش از این میزان با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: قیمت بنزین آزاد نیز مشابه نرخی است که در کرمان عرضه شد. رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در خصوص سناریو سوم گفت: در این روش ابتدا سهم حمل و نقل عمومی جدا میشود و مابقی بنزین بین افراد تقسیم میشود.
سقاب اصفهانی افزود: در راهکار سوم کنترل ناترازی بنزین، سهم بنزین بهجای خودرودارها به همه مردم اختصاص مییابد.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد: این به سبب درنظر گرفتن ۴۷ درصد مردم که خودرو ندارند عادلانه تر است.
سهمیه کنونی بنزین چقدر است؟
دولت در حال حاضر به دارندگان خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی از طریف کارتهای سوخت ارائه میدهد . در عین حال هر ماه پس از اتمام این بنزین ۱۵۰۰ تومانی، امکان خرید ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی فراهم است.
هر چند عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی از دستور کار خارج شده است اما در استان کرمان تغییری خاص در سهمیهی بنزین افراد رخ داده است.
در این راستا مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از اختصاص ۴۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان به مسافران و گردشگران ورودی به استان خبر داد و گفت: این سهمیه در ۳۶ جایگاه خارج از طرح کدینگ استان عرضه میشود.
احمد سالاریفر در تشریح نحوه اجرای طرح جامع مدیریت توزیع بنزین در استان اظهار کرد: با توجه به شلوغی و ایجاد صفهای طولانی در جایگاههای سوخت، اجرای این طرح با هدف مدیریت توزیع بنزین و ساماندهی وضعیت عرضه در استان کرمان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در چارچوب این طرح، کارتهای آزاد از سطح جایگاهها جمعآوری و سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان در کارت سوخت هماستانیها شارژ شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ادامه داد: در شرایط عادی، کارتهای سوخت شخصی در کشور دارای ۲ لایه شامل ۶۰ لیتر سهمیه با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ سه هزار تومان هستند، اما در استان کرمان یک لایه ۴۰ لیتری با نرخ پنج هزار تومان نیز به این سهمیهها اضافه شده است.
سالاریفر گفت: در حال حاضر ۸۶ جایگاه در استان کرمان نیز عرضه فرآورده را برای دستگاههای امدادی، زیرساختی و خدماترسان و همچنین تاکسیهای اینترنتی انجام میدهند.
خودروها را رایگان پایه گازسوز کنید نه کارگاهی گازسوز خودرو تک بنزین سوز کلا تولید نشود مگر که حجم موتور و مصرف پایین داشته باشد بنزین را فقط به کارت خودرو بدهید اما به اندازه کافی بعد از اتمام سهمیه هم با قیمت بالاتر امکان بنزین زدن باشد نه اینکه نه کارت شخصی بنزین دارد نه کارت جایگاه خانواده مردم در راه بمانند از گناه کبیره بدتر است