آیا مسیریابی میتواند به سلامت مغز کمک کند؟
یک مطالعه بزرگ در آمریکا با بررسی اطلاعات حدود ۸.۹ میلیون نفر نشان داده است که رانندگان تاکسی و آمبولانس، در مقایسه با بسیاری از مشاغل دیگر، میزان پایینتری از مرگ ناشی از آلزایمر داشتهاند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۸۹| |
1901 بازدید
به گزارش تابناک؛ پژوهشگران احتمال میدهند مسیریابی، حافظه فضایی و تصمیمگیری مداوم در این مشاغل با این ارتباط نقش داشته باشد.
هیپوکامپ، بخشی از مغز که در حافظه و جهتیابی فضایی نقش دارد، در بیماری آلزایمر نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
البته این مطالعه ثابت نمیکند که مسیریابی از آلزایمر جلوگیری میکند و برای اثبات این ارتباط، به پژوهشهای بیشتری نیاز است.
با این حال، گاهی قبل از استفاده از GPS مسیر را خودتان به یاد بیاورید یا در مسیرهای آشنا بدون مسیریاب حرکت کنید؛ تمرینی ساده برای درگیر نگه داشتن حافظه و جهتیابی.
گزارش خطا