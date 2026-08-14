توصیه امام جمعه قم برای نحوه امر به معروف

به گزارش تابناک؛ آیت‌الله سید محمد سعیدی خطیب جمعه قم امروز در خطبه های نماز گفت: ندای امام راحل برای قیام علیه ظلم و استکبار از قم بلند شد و لرزه بر کاخ‌های استکبار انداخت. اکنون اروپا، آمریکا و صهیونیست‌ها که با تحریم و ترور و جنگ به هدف شوم خود نرسیدند می‌خواهند با تخریب فرهنگی از قم انتقام بگیرند.

آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ قم که در مصلی قدس برگزار شد، با اشاره به چهلمین روز شهادت امام شهید عنوان کرد: از مهم‌ترین آثار شهادت امام شهید، بعثت مردم بود که امام شهید در آخرین روزهای زندگی شان خبر آن را داده بودند.

وی ادامه داد: راز این بعثت عمار گونه آن است که ملت مبعوث با پیمودن مراتب ایمان، عبودیت و مقاومت به این شایستگی رسیدند تا مجرای تحقق اراده الهی در نابودی فساد جهانی و مفسد عظیم ای ایام یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها باشند. در سایه اتحاد مقدس این مردم روزی شاهد نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی خواهیم بود.

امام جمعه قم بیان کرد: عهد می‌بندیم که از سختی‌ها و حضور در خیابان‌ها خسته نشویم و انتقام خون امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی از قاتلین جنایتکار بگیریم.

وی در ادامه به درس‌های حماسه کربلا پرداخت و گفت: وقتی همه یاران امام حسین (ع) شهید شدند فرمودند: «هل مِنْ ذابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ؛ آیا دفاع کننده‌ای هست که از حرم رسول خدا (ص) دفاع کند؟» این جمله مصادیق فراوانی دارد و مطالبه‌ای از امام حسین (ع) است که محدود به عصر کربلا نیست.

باید حریم قم به عنوان حرم اهل بیت(ع) حفظ شود

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) افزود: این مطالبه برای شهر مقدس قم نیز محسوب می‌شود زیرا قم حرم اهل بیت (ع) است و دغدغه رعایت احکام الهی، حفظ ظاهر شهر قم از لحاظ ساخت و ساز، مسائل شرعی و عفاف و حیا بیش از دیگر شهرها باشد زیرا قم حرم اهل بیت (ع) است و دفاع از حرم و حریم قم دفاع از حریم رسول خدا (ص) است.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی نسبت به قم حساسیت زیادی دارند زیرا ندای امام راحل برای قیام علیه ظلم و استکبار از قم بلند شد و لرزه بر کاخ‌های استکبار انداخت. اکنون اروپا، آمریکا و صهیونیست‌ها که با تحریم و ترور و جنگ به هدف شوم خود نرسیدند می‌خواهند با تخریب فرهنگی از قم انتقام بگیرند.

خطیب جمعه قم گفت: امام شهید بعد از فتنه سال ۸۸ در سخنانی در قم فرمودند که دشمن به دنبال استفاده از قم به عنوان آنتی تز انقلاب است. بنابراین اگر همه مردم قم به پا خیزند این نقشه شوم دشمن نقش بر آب خواهد شد.

وی در رابطه با اهمیت حفظ وحدت در جامعه اظهار کرد: امام کبیر انقلاب فرمودند من نگران خارج نیستم بلکه نگران داخل هستند. امام شهید نیز همواره بر وحدت تاکید داشتند. رهبر معظم انقلاب نیز مانند امامین انقلاب همواره به وحدت تاکید کردند و آن را از اصولی‌ترین امور در برهه زمانی حاضر دانستند.

خطیب جمعه قم بیان کرد: در تاریخ یک ملت، وحدت فقط یک فضیلت اخلاقی نیست بلکه ضرورت ملی و راهبردی است. در این نگاه، اتحاد یک تاکتیک برای عبور از بحران نیست بلکه اصل راهبردی برای حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور است به همین خاطر نباید اختلاف سلیقه جای دشمن شناسی را بگیرد، نباید نقد به تخریب تبدیل شود.

وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده است دشمنان پیش از آنکه با قدرت نظامی به یک ملت حمله کند بر شکاف‌های درونی آن ملت تمرکز می‌کند. اختلاف‌ها برای دشمنان فرصت می‌سازد به همین خاطر وحدت بخش مهمی از قدرت ملی محسوب می‌شود، به طوری که هر اندازه جامعه وحدت بیشتری داشته باشد امکان تحمیل اراده و فرهنگ دشمن کاهش می‌یابد

امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه است

نماینده ولی فقیه در قم اضافه کرد: این به معنای ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست، زیرا امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه است. خداوند در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران می‌فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» سپس در آیه در ۱۰۴ می‌فرماید: «یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» یعنی امر و نهی برای حفظ همان اعتصام به حبل الله و جلوگیری تفرقه است.

وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر برای جذب است نه دفع. وقتی آمر و ناهی احکام شرعی این کار را نمی‌دانند و از روی غیظ و غضب دیگران را امر و نهی می‌کنند باعث تفرقه جامعه می‌شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر شهید انقلاب درباره شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند «به شهید سلیمانی به عنوان یک فرد نگاه نکنیم بلکه به عنوان یک مدرسه درس آموز و مکتب نگاه کنیم.» یکی از درس‌های مهم شهید سلیمانی تاکید بر لزوم حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه در جامعه بود. اگر هر یک از افراد را با اتهام و برچسبی ترد کنیم کسی نمی‌ماند.

خطیب جمعه قم با اشاره به سالروز هجرت تمدن ساز پیامبر (ص) از مکه به مدینه گفت: هجرت از مکه سخت بود اما به دلیل آزار و موانعی که بر سر راه پیامبر (ص) ایجاد کردند پیامبر (ص) مجبور به هجرت شدند و خداوند بشارت داد که پیروزمندانه به مکه باز خواهید گشت.

وی با اشاره به سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه و اعلام پیروزی حزب الله لبنان اظهار کرد: امیدوارم اکنون نیز حزب الله لبنان از این روزهای سخت و تجاوز رژیم صهیونیستی پیروزمندانه عبور کند و یکبار دیگر هیمنه پوشالی رژیم متجاوز اسرائیل فرو بریزد.

امام جمعه قم ادامه داد: بذر مقاومت ثمر داده است و اکنون به شجره طیبه تبدیل شده است. همانطور حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به نام دبیرکل حزب الله با تمسک به آیه «کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» پیروزی نهایی را به ایشان بشارت دادند. مسلمانانی که اکنون لبنان، فلسطین، یمن قهرمان و سوریه مظلوم در رنج هستند و مقاومت می‌کنند در حال سرمایه گذاری برای پیروزی نهایی هستند.

وی با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به میهن گفت: آزادگان در دوران اسارت رنج‌های متعددی را متحمل شدند که خاطرات برخی از آنها چاپ شدند. سایر آزادگان نیز خاطرات خود را بنویسند تا مردم بخوانند و بدانند که انقلاب با چه سختی به دست ما رسیده است.

آیت الله سعیدی در خطبه اول به تفسیر آیه ۲۸ سوره فتح پرداخت و عنوان کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ؛ دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند»

وی تصریح کرد: «لِیُظْهِرَهُ» به معنای آشکار کردن و برتری دادن است که مراتب و ابعاد مختلفی دارد. نخستین مرتبه ظهور آن است که دین بتواند حقانیت خود را در اندیشه، معناشناسی زندگی، تفسیر انسان، نسبت دنیا و آخرت و پاسخ به پرسش‌های اساسی بشر آشکار کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ظهور دین حق منحصر به سطح برهان ذهنی و محدودیت فکری نیست. اگر دین حق در اندیشه بماند و اثری در جان و اخلاق و رفتار انسان نگذارد ظهوری ناقص دارد زیرا این ظهور باید به جوانب دیگر انسان تجلی کند

امام جمعه قم با اشاره به اینکه مرحله دوم ظهور اخلاقی و تربیتی است، افزود: دین حق باید انسانی را پدید آورد که از حمیت جاهلی فاصله بگیرد و به سکینه و آرامش برسد.

وی گفت: ماجرای حدیبیه نمونه‌ای آشکار از این بخش از ظهور دین حق است، زیرا مومن در شرایطی قرار گرفتند که می‌توانستند با خشم و تعصب واکنش نشان دهند اما مسیر حق آنها را به آرامش، صبر و اعتماد به تدبیر الهی فراخواند که ظهور دین حق محسوب می‌شود زیرا حقانیت دین در ساختن انسان آشکار می‌شود

وی با بیان اینکه سومین مرحله ظهور دین حق، اجتماعی است گفت: دین حق نمی‌تواند نسبت به روابط انسانی، عدالت، امنیت، وفای به عهد، مناسبات قدرت و ساماندهی امور جامعه بی تفاوت باشد. حقانیت دین در سطح اجتماعی وقتی آشکار می‌شود که بتواند جامعه بر پایه عدالت، امانت و مسئولیت در برابر خداوند پدید آورد.

خطیب جمعه قم اظهار کرد: ظهور دین حق فقط در اندیشه فردی خلاصه نمی‌شود بلکه باید در چگونگی زندگی جمعی مانند رفتار با مخالفان، رعایت عهد، مدیریت قدرت و... نمود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در قم اضافه کرد: چهارمین نمود ظهور دین حق ظهور تاریخی و تمدنی است. «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» اشاره به غایت و هدفی دارد که در تاریخ اثر می‌گذارد. دین حق دعوتی فردی و درونی نیست و اگر پیامدی در مسیر جوامع و تمدن‌ها نداشته باشد رسالتی ناقص است.

وی یادآور شد: رسالت پیامبر (ص) افق تاریخ را دگرگون کرد و جریانی را پدید آورد که می‌تواند ساختارهای فکری و اجتماعی بشر را تحت تاثیر قرار بدهد و در امتداد ظهور معرفتی و اخلاقی فهم شود و هرجا قدرت تاریخی از هدایت، عدالت و اخلاق جدا شود نمی‌تواند آن قدرت را بدون قید و شرط پذیرفت.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: دین حق دارای مراتب پیوسته برهان، اخلاق، جامعه و تاریخ است. برهان بنیان شناختی ظهور دین است، اخلاق نشانه درونی و انسانی دین است، جامعه میدان تحقق عملی ظهور دین است و تاریخ گسترده اثرگذاری و امتداد ظهور دین است.

وی یادآور شد: اگر برهان در دین نباشد دین به تعصب تبدیل می‌شود، اگر اخلاق در دین نباشد دین به ابزار قدرت تبدیل می‌شود، اگر جامعه در دین نباشد دین از واقعیت زندگی جدا می‌شود و اگر افق تاریخی در دین نباشد رسالت از ظرفیت جهانی و آینده سازی تهی می‌شود.