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وضعیت وخیم و بحرانی ملوانان ناو آبراهام لینکلن

مایک لوین، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا: گزارش‌ها حاکی از آن است که ملوانان ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن در تلاشند خود را از روی عرشه به دریا بیندازند. این دقیقا همان بحرانی است که خانواده‌های نظامیان و حامیان آنها نسبت به وقوعش هشدار داده بودند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۸۵
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نماینده مجلس نمایندگان آمریکا: ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در تلاشند خود را از روی عرشه به دریا بیندازند!
 
 

به گزارش تابناک به نقل از جماران، مایک لوین، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: گزارش‌ها حاکی از آن است که ملوانان ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن در تلاشند خود را از روی عرشه به دریا بیندازند

 این دقیقا همان بحرانی است که خانواده‌های نظامیان و حامیان آنها نسبت به وقوعش هشدار داده بودند.

 بیش از هشت ماه از آغاز ماموریت گذشته و هنوز پایانی برای آن مشخص نیست. در این مدت، گزارش‌هایی درباره دوش‌های کپک‌زده، توالت‌های خراب، کمبود غذا و تجهیزات و اقلام ضروری منتشر شده، حتی گفته شده کیفیت و مقدار غذا در برخی موارد آنقدر نامناسب بوده که یک خانواده از یک فنجان برنج و دو نان تورتیلا به‌عنوان وعده غذایی یاد کرده است.

 این ناو با حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی تحت فشار فوق‌العاده‌ای فعالیت می‌کند و ماموریت آن بسیار فراتر از برنامه اولیه تمدید شده است.

 همسر یکی از ملوانان سن‌دیگویی که تلاش کرده بود خود را از ناو به بیرون بیندازد، گفته همسرش اکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و نگران است که دریافت اخراج نامطلوب از خدمت (Dishonorable Discharge) بتواند به ۱۳ سال سابقه خدمتش لطمه جدی بزند؛ صرفا به این دلیل که پس از بارها به‌کارگیری بیش از ظرفیتش، از شدت فرسودگی از پا درآمده است.

 در حادثه‌ای دیگر هم گزارش شده که یک ملوان برای جلوگیری از سقوط هم‌خدمتی خود به دریا وارد عمل شده است.

 ملوانان و تفنگداران دریایی ما شایسته وضعیتی بهتر از این هستند؛ اینکه تا مرز توانشان تحت فشار قرار بگیرند و بعد مجبور باشند در بلاتکلیفی بمانند که بالاخره چه زمانی به خانه برمی‌گردند.

 اگر ما همچنان برای آنها حرف نزنیم و برای بهبود شرایطشان تلاش نکنیم، شایسته نیست که از آنها انتظار داشته باشیم برای ما بجنگند.

 
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مذاکرات ایران و آمریکا ناو آبراهام لینکن ملوانان آمریکایی تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
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4
پاسخ
سیاستمداران ما بهداین دلخوش کرده اند که نیروهای امریکایی خسته شوند و خلیج فارس را ترک کنند!!!
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