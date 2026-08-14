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هشدار مهم امام جمعه مشهد از فتنه جدید

از سوی دیگر دشمن از داخل و خارج یک جریان گسترده رسانه‌ای راه انداخته تا با توهین به مسوولان دولتی، قضایی و مجلس و نیز اتصال نقد‌های داخلی به تبلیغات خارجی، دستگاه‌های مدیریتی کشور را تضعیف کرده و فضای بی‌اعتمادی را در جامعه حاکم نماید.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۸۴
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هشدار مهم علم‌الهدی از فتنه جدید / تجزیه‌طلبان با اسلحه و پول تجهیز شدند؛ دی‌ماه تکرار می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، آیت الله سید احمد علم الهدی امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در جوار آستان منور رضوی افزود: کسانی که دشمن نبوده و دلسوز انقلاب هستند، اما در خط رسانه‌ای و در زمین دشمن بازی می‌کنند، بدانند که تضعیف دولت، قوه قضاییه، مجلس و دیگر دستگاه‌ها تضعیف انقلاب است.

وی عنوان کرد: برخی می‌گویند ما به دنبال زندگی راحتیم و باید انرژی هسته‌ای و تنگه هرمز را رها کنیم این آسایش و راحتی بدون داشتن این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها محقق نمی‌شود و باید در برابر فتنه انگیزی‌ها وتوطئه‌ها هوشیار باشیم.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه هدف نهایی دشمن نابودی جامعه و انسجام ملت، براندازی نظام و برهم زدن اساس زندگی و عزت ماست، افزود: دشمن درصدد است با ترکیبی از ابزار‌های گوناگون کشور را دچار بحران کند تا از درون دچار فروپاشی شده و نتوانیم در برابر تهدید‌ها بایستیم.

آیت الله علم الهدی گفت: دشمنان این ملت وکشور افراد تجزیه‌طلب در شرق و غرب کشور را با اسلحه و پول تجهیز کرده تا با ادعای خودمختاری در بلوچستان و کردستان از بیرون به داخل حمله کنند و آتش ناآرامی را شعله‌ور سازند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه نیرو‌های نظامی و امنیتی ما به‌خوبی این تهدید را رصد کرده و آنها را دفع می‌کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دشمن از داخل و خارج یک جریان گسترده رسانه‌ای راه انداخته تا با توهین به مسوولان دولتی، قضایی و مجلس و نیز اتصال نقد‌های داخلی به تبلیغات خارجی، دستگاه‌های مدیریتی کشور را تضعیف کرده و فضای بی‌اعتمادی را در جامعه حاکم نماید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دشمن می‌خواهد با تلفیق تجزیه‌طلبی، جنگ رسانه‌ای و حرکت‌های اغتشاشی، وضعیتی بحرانی‌تر از دی‌ماه بیافریند، اما نیرو‌های امنیتی و نظامی هوشیارند و پیش‌دستانه، پایگاه‌ها و تونل‌های نفوذ دشمن را در اطراف کشور شناسایی و منهدم می‌کنند.

وی بیان کرد: دشمن می‌خواهد بی‌بندوباری و بی‌اعتنایی به ارزش‌های دینی را عادی جلوه دهد.

امام جمعه مشهد گفت: نهی از منکر، وحدت را از بین نمی‌برد، اما گناه و رواج بی‌دینی وحدت را نابود می‌کند. برخورد با ناهنجاری‌ها باید با زبان نرم، محبت و تدبیر باشد.

 
 
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