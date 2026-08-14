لقب جدید رسانههای انگلیسی به نتانیاهو
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی که به عنوان تریبون بنیامین نتانیاهو هم شناخته میشود، اعلام کرد که رسانههای انگلیسی در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل که بریتانیا را جمهوری اسلامی بریتانیا توصیف کرده بود، او را یک احمق توصیف کردند.
در ادامه این گزارش آمده است: اظهارات روز پنج شنبه بنیامین نتانیاهو که در آن واژه جمهوری اسلامی بریتانیا را ذکر کرد، در این کشور جنجال آفریده و افرادی همچون پیرس مورگان مجری معروف او را یک شخصیت احمق توصیف کرد.
به روایت این رسانه عبری، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در یک مصاحبه پادکستی که دیشب (پنجشنبه) منتشر شد، جنجال گستردهای را در شبکههای اجتماعی به پا کرده است.
نتانیاهو در جریان این مصاحبه به بررسی وضعیت سیاسی و جمعیت شناختی در بریتانیا پرداخت و با انتقاد شدید از این کشور گفت که شاید بتوان آن را «جمهوری اسلامی بریتانیا» نامید.
وی همچنین به کنایه افزود که شخصی گفته است نخستین جمهوری اسلامیِ دارنده تسلیحات هستهای، بریتانیا خواهد بود؛ وی ادعا کرد که اسرائیل برای جلوگیری از ظهور یک جمهوری اسلامی هستهای دیگر در تهران تلاش میکند.
سخنان تند نخستوزیر اسرائیل موجبات خشم پیرس مورگان، تحلیلگر برجسته انگلیسی را فراهم آورد.
مورگان که حدود 9 میلیون دنبالکننده در شبکه اجتماعی ایکس دارد، این نقلقول را بازنشر کرد و با حمله شخصی به نتانیاهو، او را «احمق» خواند.