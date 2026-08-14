ظاهرا پس از مطلع شدن دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از این تهدید ادعایی، ترامپ برای گریختن از مهلکه انتقام ایران، هواپیمای ریاست جمهوری را طعمه می‌کند و در قالب یک عملیات فریب، با یک هواگرد نظامی به انگلیس می‌رود تا به همراهانش بپیوندد.

یک روز پس از اعلام خبر کناره‌گیری کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اندی بیکر، معاون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ که نقشی کلیدی در سیاست خارجی آن و مذاکرات با ایران داشت، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اندی بیکر»، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در هفته‌های آینده دولت را ترک می‌کند. بیکر که مشاور امنیت ملی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور بوده است، در ۱۸ ماه گذشته از جمله کارکنان کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی و امنیت ملی دولت دوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بود.

او همچنین شخصا در سال ۲۰۲۶ در مذاکرات با ایران نقش داشته است.

این کناره‌گیری مدت کوتاهی پس از تایید خبر کناره‌گیری کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید از سوی ترامپ مطرح شده است. لویت مورد حمایت ترامپ بود و دلیل کناره‌گیری او نیازش به وقت گذراندن بیشتر با فرزندانش عنوان شده است. اگرچه رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند کناره‌گیری او مرتبط با ادعای تهدید جانی علیه ترامپ در نشست ناتو در آنکارا از سوی ایران بوده است.

ظاهرا پس از مطلع شدن دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از این تهدید ادعایی، ترامپ برای گریختن از مهلکه انتقام ایران، هواپیمای ریاست جمهوری را طعمه می‌کند و در قالب یک عملیات فریب، با یک هواگرد نظامی به انگلیس می‌رود تا به همراهانش بپیوندد.

طبق گزارش‌ها، حدود یک روز پس از آن که لیویت فهمید ممکن بود یکی از ده‌ها قربانی عملیات فریب و نجات ترامپ باشد، تصمیم خود را برای جدایی از گروه رسانه‌ای کاخ سفید گرفته است.

وبگاه خبری ـ تحلیلی آکسیوس درباره گناره‌گیری اندی بیکر نوشت: کلیف سیمز که اوایل تابستان امسال جایگزین بیکر در سمت مشاور امنیت ملی ونس شد در همان نقش باقی خواهد ماند. مایک نیدهام نیز به عنوان معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به کار خود ادامه خواهد داد.

بیکر به آکسیوس گفت: «ماموریتم مسیری شگفت‌انگیزی بوده است. به همه دستاوردهایمان افتخار می‌کنم و البته از رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و وزیر خارجه روبیو بسیار سپاسگزارم.»

بیکر چندین سال پیش به عنوان افسر سرویس خارجی در وزارت امور خارجه خدمت کرد و سپس به تیم سناتور ونس پیوست و مشاور امنیت ملی او شد.

یک منبع آگاه نزدیک به بیکر گفت که او می‌خواهد زمان بیشتری را با خانواده خود بگذراند و چند ماه بیشتر از برنامه‌ریزی اولیه در سمت خود باقی مانده تا انتقال منظم به سیمز و نیدهام تضمین شود.

انتظار می‌رود بیکر در بخش خصوصی با رابرت اوبراین کار کند که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ مشاور امنیت ملی او بود.

ونس در بیانیه‌ای به آکسیوس گفت: «اندی مشاوری فوق‌العاده با استعداد و عمیقا اندیشمند است که خدمات متمایزی به رئیس‌جمهور و من ارائه کرده است. او عضو بی‌بدیل تیم امنیت ملی دولت ما بوده است.»