حاشیهسازی هوادار متمول پیش از شروع لیگ؛ مدیران پرسپولیس حکم اخراج میدهند
هوادار متمول و خارجنشین باشگاه پرسپولیس که در سالهای مدیریت درویش قدرت زیادی در این باشگاه پیدا کرده بود، منشاء بسیاری از حاشیههای سرخپوشان بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در آستانه شروع لیگ بیستوششم، یک حاشیه تکراری اطراف تیم پرسپولیس مشاهده شده است. آن هم پس از اینکه سرخپوشان متحول شدهاند، ترکیب این تیم دستخوش تغییر شده و بررسیها نشان میدهد تیم تحت هدایت مهدی تارتار نقلوانتقالات را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
با این حال، برخی حاشیهها در یکی، دو روز اخیر پیش آمده است. شایعاتی که به نظر میرسد به دلیل احساس خطر برخی از افراد نزدیک به هوادار متمول خارجنشین پرسپولیس آغاز شده است تا دوباره این باشگاه را درگیر حاشیهها کند.
شایعه تغییرات در هیئت مدیره و اختلاف بین اعضا نیز از همین جا شکل میگیرد. باشگاه پرسپولیس بعد از نقلوانتقالات تابستانی، در چند روز اخیر قصد داشت چند نفر باقیمانده از دوران درویش و افراد نزدیک به هوادار متمول باشگاه را نیز از اطراف تیم اخراج کند که ظاهراً این موضوع با واکنش این گروه همراه شده است.
هوادار متمول و خارجنشین باشگاه پرسپولیس که در سالهای مدیریت درویش قدرت زیادی در این باشگاه پیدا کرده بود، منشاء بسیاری از حاشیههای سرخپوشان بود، این روزها بار دیگر فعالیت خود برای حفظ نفرات خود در اطراف باشگاه را آغاز کرده و همین حاشیههای عجیب در چند روز اخیر نیز از همین جا نشأت میگیرد.
منابع موثق به خبرنگار تابناک گزارش دادند، باشگاه پرسپولیس هر چه زودتر اقدام قاطعی در این باره انجام میدهد و یکبار برای همیشه مشکل حضور افراد نزدیک به این هوادار متمول را حل کند. خصوصاً اینکه این روزها با حضور مالک بانکی و حمایتهای مالی مالک دیگر نیازی به دخالت افراد خارجنشین و حاشیهساز وجود ندارد.