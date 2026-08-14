صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

حاشیه‌سازی هوادار متمول پیش از شروع لیگ؛ مدیران پرسپولیس حکم اخراج می‌دهند

به دلیل احساس خطر برخی از افراد نزدیک به هوادار متمول خارج‌نشین پرسپولیس، شایعه‌سازی آغاز شده تا دوباره این باشگاه را درگیر حاشیه‌ها کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۸۱
| |
8934 بازدید
|
۱

حاشیه‌سازی هوادار متمول پیش از شروع لیگ؛ مدیران پرسپولیس حکم اخراج می‌دهند

هوادار متمول و خارج‌نشین باشگاه پرسپولیس که در سال‌های مدیریت درویش قدرت زیادی در این باشگاه پیدا کرده بود، منشاء بسیاری از حاشیه‌های سرخپوشان بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در آستانه شروع لیگ بیست‌وششم، یک حاشیه تکراری اطراف تیم پرسپولیس مشاهده شده است. آن هم پس از اینکه سرخپوشان متحول شده‌اند، ترکیب این تیم دستخوش تغییر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد تیم تحت هدایت مهدی تارتار نقل‌وانتقالات را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

با این حال، برخی حاشیه‌ها در یکی، دو روز اخیر پیش آمده است. شایعاتی که به نظر می‌رسد به دلیل احساس خطر برخی از افراد نزدیک به هوادار متمول خارج‌نشین پرسپولیس آغاز شده است تا دوباره این باشگاه را درگیر حاشیه‌ها کند.

شایعه تغییرات در هیئت مدیره و اختلاف بین اعضا نیز از همین جا شکل می‌گیرد. باشگاه پرسپولیس بعد از نقل‌و‌انتقالات تابستانی،  در چند روز اخیر قصد داشت چند نفر باقی‌مانده از دوران درویش و افراد نزدیک به هوادار متمول باشگاه را نیز از اطراف تیم اخراج کند که ظاهراً این موضوع با واکنش این گروه همراه شده است.

حاشیه‌سازی هوادار متمول پیش از شروع لیگ؛ مدیران پرسپولیس حکم اخراج می‌دهند

هوادار متمول و خارج‌نشین باشگاه پرسپولیس که در سال‌های مدیریت درویش قدرت زیادی در این باشگاه پیدا کرده بود، منشاء بسیاری از حاشیه‌های سرخپوشان بود، این روز‌ها بار دیگر فعالیت خود برای حفظ نفرات خود در اطراف باشگاه را آغاز کرده و همین حاشیه‌های عجیب در چند روز اخیر نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. 

منابع موثق به خبرنگار تابناک گزارش دادند، باشگاه پرسپولیس هر چه زودتر اقدام قاطعی در این باره انجام می‌دهد و یک‌بار برای همیشه مشکل حضور افراد نزدیک به این هوادار متمول را حل کند. خصوصاً اینکه این روز‌ها با حضور مالک بانکی و حمایت‌های مالی مالک دیگر نیازی به دخالت افراد خارج‌نشین و حاشیه‌ساز وجود ندارد. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس رضا درویش پیمان حدادی مهدی تارتار تابناک ورزشی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی یک‌ماهه لیگ برتر فوتبال
مهدی تارتار به جان پرسپولیس افتاد؛ تغییر چهره از بیخ و بن!
مماشات هاشمیان با درویش، موضع اوسمار علیه حدادی؛ نه به آن بی‌نمکی، نه به این شوری!
همکاری با اوسمار ویرا به پایان رسید
صدور حکم جدید در باشگاه پرسپولیس
فهم مدیریت باشگاه پرسپولیس از توسعه‌گرایی و ثبات؛ اوسمار سرمربی است یا مدیر آکادمی؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مهندس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
3
پاسخ
این هوادر متمول خارج‌نشین حاشیه‌ساز... «اسم» نداره؟؟؟!!!
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pWD
tabnak.ir/005pWD