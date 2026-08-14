تصاویر پهپادها و جنگنده‌های منهدم‌شده آمریکایی صهیونیستی توسط سامانه‌ نوین پدافندی نیروی هوافضای سپاه و دیگر تسلیحات و مهمات به غنیمت گرفته شده را می‌بینید.