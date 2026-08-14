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تصاویر تازه پهپادها و جنگندههای منهدمشده آمریکایی
تصاویر پهپادها و جنگندههای منهدمشده آمریکایی صهیونیستی توسط سامانه نوین پدافندی نیروی هوافضای سپاه و دیگر تسلیحات و مهمات به غنیمت گرفته شده را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا پدافند هوایی ایران ویدیو
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تحقیق در مورد عملکرد اینها برای اهل فن و تحقیق لذت بخش است
و مثل این است که نتیجه زحمات چندین ساله آنها یکشبه به متخصصین ما برسد
باید نهایت استفاده را از اینها کرد تا فکر نکنند با افراد ضعیفی طرف هستند و امروز زیربنای قدرت علم و دانش است و اگر قرار است بترسند از دانش و علم و همت و میانبر زدن ایرانی می ترسند
تحقیق در مورد عملکرد اینها برای اهل فن و تحقیق لذت بخش است
و مثل این است که نتیجه زحمات چندین ساله آنها یکشبه به متخصصین ما برسد
باید نهایت استفاده را از اینها کرد تا فکر نکنند با افراد ضعیفی طرف هستند و امروز زیربنای قدرت علم و دانش است و اگر قرار است بترسند از دانش و علم و همت و میانبر زدن ایرانی می ترسند
اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله و لاحول ولاقوة الا باللّه العلی العظیم
اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله و لاحول ولاقوة الا باللّه العلی العظیم
اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم