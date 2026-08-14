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کد خبر:۱۳۸۹۶۷۶
کد خبر:۱۳۸۹۶۷۶
34914 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر تازه پهپادها و جنگنده‌های منهدم‌شده آمریکایی

تصاویر پهپادها و جنگنده‌های منهدم‌شده آمریکایی صهیونیستی توسط سامانه‌ نوین پدافندی نیروی هوافضای سپاه و دیگر تسلیحات و مهمات به غنیمت گرفته شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
14
پاسخ
گنجینه مهندسی معکوس و انتقال تکنولوژی برتر نظامی آمریکا به ایران بدون هزینه و حق لایسنس

تحقیق در مورد عملکرد اینها برای اهل فن و تحقیق لذت بخش است

و مثل این است که نتیجه زحمات چندین ساله آنها یکشبه به متخصصین ما برسد

باید نهایت استفاده را از اینها کرد تا فکر نکنند با افراد ضعیفی طرف هستند و امروز زیربنای قدرت علم و دانش است و اگر قرار است بترسند از دانش و علم و همت و میانبر زدن ایرانی می ترسند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
3
4
پاسخ
اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله و لاحول ولاقوة الا باللّه العلی العظیم
اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و عجّل فرجهم
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
6
پاسخ
امیدوارم این دانش و عظم رو در تمامی ساختار جامعه ببینیم .
امیدوارم بخشی از این توانایی برای ساخت صنعت داخلی کشور استفاده بشه
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