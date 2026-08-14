گرمترین نقطه جهان در ایران ثبت شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، در این روز دو نقطه در استان ایلام در این فهرست قرار گرفتند. بدین ترتیب، دهلران با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد بالای صفر در رده دوم و مهران با دمای ۴۹.۹ درجه سانتی گراد بالای صفر در رده چهارم فهرست گرم ترین های جهان ایستادند.

همچنین به غیر از اهواز، در استان خوزستان شهرهایی چون بستان با دمای ۴۹.۴ درجه در رده پنجم، امیدیه با دمای ۴۹.۳ درجه در رده ششم، آبادان با دمای ۴۸.۶ درجه در رده هفتم، بهبهان با دمای ۴۸ درجه در رده نهم، صفی آباد دزفول با دمای ۴۷.۹ درجه در رده یازدهم و مسجدسلیمان با ثبت دمای ۴۷.۵ درجه سانتی گراد بالای صفر در رده چهاردهم گرم ترین مناطق جهان قرار گرفتند. بدین ترتیب، استان خوزستان یکی از گرمترین مناطق جهان در این روز بود.

گرمترین ها در ایران

در استان خوزستان به غیر از شهرهای بالا، شهرهایی چون رامهرمز، آغاجاری، گتوند، شادگان، شوش و حسینیه با دمای ۴۷ درجه، هندیجان و لالی ۴۶ درجه، بندرماهشهر و ایذه ۴۴ درجه و جزایر قشم و کیش با ثبت دمای ۴۱ درجه سانتی گراد جزو گرمترین نقاط کشور در این روز بودند. در استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، دلگان و بمپور با ۴۷ درجه، زابل و زهک با ۴۴ درجه، میرجاوه با ۴۳ درجه و راسک و سرباز با ۴۱ درجه گزارش شدند. در استان کرمان، دمای هوا در کهنوج به ۴۷ درجه، در عنبرآباد، جیرفت و شهداد به ۴۶ درجه، در نرماشیر به ۴۴ درجه و در بم به ۴۲ درجه رسید. در استان بوشهر، برازجان با ۴۷ درجه، عسلویه با ۴۵ درجه، جم توحید با ۴۴ درجه و بندر دیلم، جزیره خارک، بندر بوشهر و بهرگان با ۴۳ درجه ثبت شدند.

در استان کرمانشاه، قصرشیرین ۴۷ درجه، سرپل‌ذهاب ۴۶ درجه و گیلان‌غرب ۴۴ درجه را تجربه کردند. در استان هرمزگان نیز بستک با ۴۷ درجه، پارسیان با ۴۴ درجه، حاجی‌آباد و سردشت بشاگرد با ۴۳ درجه و رودان با ۴۲ درجه گزارش شدند. در استان فارس، لامرد با ۴۷ درجه، فراشبند و قیروکارزین با ۴۵ درجه، زرین‌دشت و کازرون با ۴۴ درجه، لار، حسن‌آباد داراب و نورآباد ممسنی با ۴۲ درجه و فیروزآباد و فسا با ۴۱ درجه ثبت شدند.

در استان ایلام، لومار و دره‌شهر ۴۶ درجه، آبدانان ۴۴ درجه، بدره ۴۳ درجه و سرابله ۴۱ درجه را ثبت کردند. در استان کهگیلویه و بویراحمد، دمای هوا در دهدشت، امامزاده جعفر و لیکک به ۴۵ درجه و در دوگنبدان به ۴۴ درجه رسید. در استان لرستان، پلدختر ۴۵ درجه، سپیددشت ۴۳ درجه و کوهدشت، خرم‌آباد و رومشکان ۴۱ درجه ثبت کردند. در استان یزد، بافق با ۴۴ درجه، میبد و اردکان با ۴۳ درجه و یزد، اشکذر و عقدا با ۴۲ درجه گزارش شدند. در استان خراسان جنوبی، طبس ۴۳ درجه و بشرویه ۴۱ درجه را تجربه کردند. در استان خراسان رضوی نیز دمای هوای سرخس به ۴۲ درجه رسید. در استان اصفهان، خوروبیابانک و کاشان ۴۲ درجه و چوپانان ۴۱ درجه ثبت کردند. در استان سمنان، گرمسار دمای ۴۲ درجه را ثبت کرد. در استان قم، دمای هوا در جمکران و فدک به ۴۲ درجه و در کوه سفید و شکوهیه به ۴۱ درجه رسید. همچنین در استان البرز، اشتهارد با دمای ۴۱ درجه گرم‌ترین نقطه گزارش‌شده این استان بود.