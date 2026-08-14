جزئیات مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید
امام جمعه موقت تهران با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز خاکسپاری امام شهید و خانواده ایشان گفت: این مراسم هفته آینده در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۷۰| |
7043 بازدید
به گزارش تابناک، امام جمعه موقت تهران با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز خاکسپاری امام شهید و خانواده ایشان گفت: این مراسم هفته آینده در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.
آیتالله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز خاکسپاری امام شهید و خانواده ایشان گفت: این مراسم هفته آینده در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.
گزارش خطا