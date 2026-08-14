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اولین عکس از مزار استاد ایرج در قطعه هنرمندان

آیین بدرقه ایرج (حسین خواجه‌امیری) جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ از مقابل تالار وحدت برگزار و این خواننده موسیقی ایرانی روانه خانه ابدی؛ قطعه ۸۸ جایگاه هنرمندان در بهشت زهرا، ردیف ۱۵۲، شماره ۳۹ شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۶۸
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7960 بازدید
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به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین: آیین بدرقه ایرج (حسین خواجه‌امیری) جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ از مقابل تالار وحدت برگزار و این خواننده موسیقی ایرانی روانه خانه ابدی شد.   

 ازجمله حاضران در این مراسم می‌توان به هنرمندانی چون محمد موسوی (نوازنده و مدرس نی هفت‌بند)، داوود گنجه‌ای (مدرس و نوازنده کمانچه و ویولن)، علی جهاندار (خواننده و مدرس آواز ایرانی)، علی‌اصغر شاه‌زیدی (خواننده و مدرس آواز ایرانی)، ایرج رحمانپور (خواننده، شاعر و ترانه‌سرای موسیقی لُری)، بهرام گودرزی (خواننده و آهنگساز پای ثابت تلویزیون در دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰)، میلاد کیایی (موسیقی‌دان، نوازنده سنتور و آهنگساز)، هوشنگ کامکار (آهنگساز، پژوهشگر و مدرس موسیقی)، اردشیر کامکار (نوازنده کمانچه، قیچک و ویولن)، پشنگ کامکار (نوازنده سنتور)، بیژن بیژنی (خواننده موسیقی ایرانی و خوشنویس)، قاسم رفعتی (خواننده و ردیف‌دان موسیقی سنتی)، حمیدرضا نوربخش (خواننده و مدیرعامل خانه موسیقی)، حسام‌الدین سراج (خواننده)، علیرضا افتخاری (خواننده) و احسان خواجه‌امیری (خواننده موسیقی پاپ و فرزند زنده‌یاد حسین خواجه‌امیری) اشاره کرد. 

حسین خواجه‌امیری، خواننده نامدار موسیقی ایرانی که با نام هنری ایرج شناخته می‌شد، روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه در ۹۴ سالگی درگذشت. 

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موسیقی آواز ایرج خواجه‌امیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
2
پاسخ
مداح مشهدی چه شد؟ بلاخره چرا آنطوری کشته شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
1
پاسخ
به موقع و بدون حاشيه به خاك سپرده شد. روحش شاد
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