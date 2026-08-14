شناسنامهدار شدن ۳۵۰۰ موکب در سراسر کشور
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور از اجرای طرح شناسنامهدار کردن مواکب کشور با هدف ساماندهی و افزایش شفافیت فعالیتهای آنها خبر داد و با اشاره به همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان عتبات عالیات در اجرای این طرح اظهار کرد: شناسنامهدار شدن مواکب با هدف ایجاد نظم بیشتر در فعالیتهای آنها و شفافسازی عملکردشان در ایام محرم و صفر در حال انجام است.
بابایی افزود: تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در سراسر کشور در این طرح شناسنامهدار شدهاند و این روند میتواند زمینه ساماندهی بهتر فعالیتهای مرتبط با خدماترسانی به زائران و عزاداران را فراهم کند.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در فرآیند شناسنامهدار شدن مواکب، فعالیتهای اجرایی آنها و همچنین نحوه جمعآوری و مصرف نذورات ساماندهی میشود تا خدمات ارائهشده با نظم و شفافیت بیشتری در اختیار زائران قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مواکب در مناسبتهای مذهبی نقش مهمی در خدمترسانی به مردم و زائران دارند، خاطرنشان کرد: ساماندهی این ظرفیت میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیتهای آنها کمک کند.
بابایی با اشاره به بازدید خود از مواکب مسیر گرمسار به تهران، بر اهمیت تقویت خدماترسانی در مسیرهای پرتردد زائران تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای ارائه خدمات مناسب به مسافران و زائران از اولویتهای دستگاههای خدمترسان است.
وی یادآور شد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ایام پیشرو، بخشی از ظرفیت خود را برای خدمترسانی به زائران مسیر تهران ـ مشهد اختصاص داده است.
معاون قوه قضائیه، بیان کرد: در همین راستا، بیش از ۱۰ موکب از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محور تهران ـ مشهد برپا شده است تا خدمات مورد نیاز زائران در زمینه اسکان و تغذیه ارائه شود؛ این مواکب با هدف تسهیل سفر زائران و فراهم کردن امکانات رفاهی مورد نیاز آنان در مسیر تهران ـ مشهد فعالیت میکنند و تلاش شده است خدمات اسکان و تغذیه به شکل مناسب در اختیار مسافران قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر ضرورت ساماندهی ظرفیتهای مردمی در حوزه خدمترسانی به زائران تأکید کرد و اظهار داشت: شناسنامهدار شدن مواکب میتواند به ایجاد ساختاری منسجمتر برای مدیریت فعالیتهای آنها در مناسبتهای مذهبی کمک کند.
بابایی افزود: همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان عتبات عالیات در این زمینه با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد مواکب و ساماندهی فرآیندهای اجرایی و مالی آنها دنبال میشود.
وی در پایان با اشاره به خدمات مواکب مستقر در مسیر زائران گفت: فراهم کردن امکانات اسکان و تغذیه، بهویژه در مسیرهای پرتردد، میتواند نقش مؤثری در تسهیل سفر و رفاه زائران داشته باشد.