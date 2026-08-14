به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رقابت‌های تنیس روی میز اسمش اروپا در سوئد از امروز (جمعه، ۲۳ مرداد) آغاز شد و بنیامین فرجی در نخستین مسابقه خود از دور گروهی، نماینده ایتالیا را شکست داد.

فرجی در این مسابقه برابر فرانچسکو ترویسان از ایتالیا قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد.

بنیامین فرجی ۴ - فرانچسکو ترویسان ۲،

۷ بر ۵، ۶ بر ۷، ۷ بر ۵، ۵ بر ۷، ۷ بر ۲ و ۷ بر ۳

فرجی در دومین مسابقه خود از ساعت ۱۹:۳۰ امروز مقابل آنتوان نوآرو از فرانسه به میدان می‌رود.