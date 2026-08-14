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عراقچی: اروپا فاقد جایگاه اخلاقی برای موعظه کردن دیگران است

وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای یونانی با یادآوری عملکرد دوگانه و مزورانه اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر، صدور بیانیه‌های مداخله‌جویانه علیه ایران به بهانه حقوق بشر را مردود خواند و گفت: اتحادیه اروپا به دلیل عملکردش در حوزه حقوق بشر فاقد هرگونه جایگاه اخلاقی برای موعظه کردن دیگران است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۶۱
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وزارت خارجه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یگیورگوس گراپتریتیس وزیر خارجه یونان عصر پنجشنبه ۲۲ مردادماه در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تداوم اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران از جمله ادامه محاصره دریایی و نقض تفاهم مورخ ۲۸ خردادماه، بر عزم ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تأکید کرد.

عراقچی ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات دوجانبه با عمان برای تعیین مسیر‌های عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جامعه جهانی می‌بایست طرف‌های متجاوز و قانون‌شکن را به‌خاطر این وضعیت پاسخگو کنند.

وی همچنین با یادآوری عملکرد دوگانه و مزورانه اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر، به‌ویژه حمایت همه‌جانبه برخی طرف‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی و بی‌تفاوتی نسبت به نسل‌کشی فلسطینیان و جنایات جنگی ارتکابی آن رژیم در لبنان و ایران، صدور بیانیه‌های مداخله‌جویانه علیه ایران به بهانه حقوق بشر را مردود خواند و تأکید کرد: اتحادیه اروپا به دلیل عملکرد خود در حوزه حقوق بشر فاقد هرگونه جایگاه اخلاقی برای موعظه کردن دیگران است.

وزیر امور خارجه یونان ضمن حمایت از روند‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدت فنی و کارشناسی اعلام کرد.

طرفین در این گفت‌و‌گو بر استمرار رایزنی‌های موجود و صیانت از روابط دیرینه دو کشور تأکید کردند.

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یگیورگوس گراپتریتیس وزیر خارجه یونان سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی
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