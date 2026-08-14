به گزارش تابناک به نقل از فارس، پارک ملی هوافضا پیش از این محل نمایش بخشی از مهم‌ترین پهپاد‌های آمریکایی به غنیمت گرفته‌شده از جمله MQ-۴ Global Hawk، MQ-۱ و RQ-۱۷۰ بود؛ اما این بار بخشی دیگر از گنجینه پهپاد‌های شکارشده آمریکایی و رژیم صهیونیستی در یکی از پایگاه‌های زیرزمینی پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش درآمد. این پایگاه تحت تدابیر حفاظتی ویژه قرار دارد و برای نخستین‌بار بخشی از دستاورد‌های پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه در رهگیری و انهدام پهپاد‌های آمریکایی و صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم در آن به نمایش گذاشته شده است. در این پایگاه، بخش قابل توجهی از بقایای پهپاد‌های پیشرفته دشمن از جمله MQ-۹، هرمس ۹۰۰ و هرمس ۴۵۰ دیده می‌شود. در بخشی از سالن نیز تجهیزات و قطعات فنی مربوط به پهپاد‌های MQ-۹ قرار گرفته است؛ پرنده‌هایی که به گفته مسئولان پدافند هوایی سپاه، با وجود برخورداری از قابلیت‌های مختلف برای جلوگیری از رهگیری، توسط سامانه‌های پدافندی سپاه شناسایی و منهدم شده‌اند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، برخی از این پهپاد‌ها برای مقابله با سامانه‌های پدافند هوایی از دست‌کم چهار روش استفاده می‌کنند، اما سامانه‌های پدافندی سپاه توانسته‌اند این پرنده‌ها را رهگیری و سرنگون کنند.

در تولید و تحویل سامانه‌های پدافندی خللی ایجاد نشده استیکی از افسران ارشد پدافند هوایی سپاه با اشاره به روند توسعه سامانه‌های پدافندی کشور گفت: بیش از ۸۵ درصد زیرساخت‌های تولیدی سامانه‌های پدافند هوایی که در مجموعه‌های خودکفایی نیروی هوافضای سپاه تولید می‌شوند، حفظ شده است. وی افزود: در تولید و تحویل سامانه‌های پدافندی خللی ایجاد نشده و تولید سامانه‌های نوین پدافند هوایی ادامه دارد. همچنین نرخ تولید برخی تجهیزات و موشک‌هایی که در جریان جنگ کارآمدی خود را نشان دادند، نسبت به پیش از جنگ تحمیلی سوم افزایش یافته است. این فرمانده پدافند هوایی سپاه ادامه داد: نرخ تحویل تجهیزات به رده‌های عملیاتی نیز نسبت به قبل از جنگ افزایش پیدا کرده و توسعه سامانه‌های نوین پدافندی در دستور کار قرار دارد. حجت‌الاسلام و المسلمین علی نادری معاون روابط‌عمومی نیروی هوافضای سپاه نیز می‌گوید: سامانه‌های نوین باید علاوه بر برخورداری از قابلیت کشف و درگیری با اهداف دشمن، به‌گونه‌ای طراحی شوند که دشمن امکان شناسایی و هدف قرار دادن آنها را نداشته باشد.

بقایای جنگنده F-۱۵ در پایگاه زیرزمینی هوافضای سپاهیکی از بخش‌های قابل توجه این پایگاه، بقایای یک فروند جنگنده F-۱۵ است که در روز ۱۴ فروردین توسط آتش پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه منهدم شده است. این فرمانده پدافند هوایی سپاه درباره نحوه انهدام این جنگنده گفت: F-۱۵ با استفاده از یک سامانه و موشک پدافند هوایی نوین و با بهره‌گیری از تاکتیک‌های بومی مورد اصابت قرار گرفته است. وی تأکید کرد: ترکیب تجهیزات و تاکتیک‌های عملیاتی، امکان مقابله با یکی از تجهیزات پیشرفته دشمن را فراهم کرده است. در بقایای این جنگنده، آثار اصابت موشک و ترکش‌های ناشی از انفجار به‌وضوح قابل مشاهده است. ورودی هوای جنگنده نیز در اثر اصابت و انفجار آسیب دیده است. این فرمانده پدافند هوایی سپاه درباره لحظه اصابت موشک نیز اظهار کرد: خلبان جنگنده تنها چند ثانیه پیش از اصابت موشک متوجه تهدید شده و فرصت کافی برای استفاده از اقدامات مقابله‌ای علیه سامانه پدافندی را نداشته است. وی این موضوع را یکی از نشانه‌های عملکرد پدافند نوین عنوان کرد که خارج از روال کلاسیک مقابله با اهداف هوایی عمل می‌کند. جزئیاتی از پهپاد MQ-۹ آمریکاییدر بخش دیگری از این پایگاه، یک فروند MQ-۹ آمریکایی با شماره سریال ۲۶۱ به نمایش گذاشته شده است؛ پهپادی راهبردی و چندمنظوره که قابلیت انجام مأموریت‌های شناسایی و رزمی را دارد. این فرمانده پدافند هوایی سپاه درباره این پهپاد گفت: این پرنده ۵ تن وزن دارد و طول آن ۲۰ متر است. MQ-۹ با برخورداری از ابعاد بزرگ و طول بال قابل توجه، یکی از پهپاد‌های مهم و چندمنظوره ارتش آمریکا محسوب می‌شود که قابلیت انجام مأموریت‌های شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و عملیات رزمی را دارد.

مسئول پدافند هوایی سپاه با اشاره به اهمیت این پهپاد‌ها گفت: یکی از اقدامات مهم پدافند هوایی در جریان جنگ، زمین‌گیر کردن این نوع پرنده‌های راهبردی بوده است. در میان بقایای این پهپاد، آرم نیروی هوایی آمریکا نیز دیده می‌شود که در جریان انهدام پرنده آسیب دیده است. تجهیزات استارلینک در میان غنائمدر این نمایشگاه همچنین چند مدل از تجهیزات و مودم‌های مرتبط با استارلینک به نمایش درآمده است. به گفته مسئولان، این تجهیزات در حوزه ارتباطات و انتقال داده مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند سرعت انتقال داده را نسبت به برخی لایه‌های ارتباطی قبلی افزایش دهند. در توضیح کاربرد این تجهیزات، عنوان می‌شود که شبکه‌های ارتباطی مذکور می‌توانند در هدایت پهپاد‌ها و تبادل اطلاعات میان آنها مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، درباره جنگ ۱۲ روزه تأکید شده است که هیچ‌کدام از تجهیزات استارلینک روی پهپاد‌های مورد استفاده دشمن نصب نشده بود و مأموریت‌های پهپادی و عملیات‌های مربوط به انهدام اهداف تاکتیکی و رزمی بدون استفاده از این تجهیزات انجام شده است.

بخشی از گنجینه شکارچیان پدافنددر بخش دیگری از این پایگاه زیرزمینی، بقایای تعداد زیادی از پرنده‌های سرنگون‌شده قرار دارد؛ اما مسئولان تأکید می‌کنند که همه لاشه‌های موجود در این محل، مجموع پرنده‌های مورد اصابت و منهدم‌شده نیست و تنها بخشی از هواگرد‌هایی است که توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه سرنگون شده‌اند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در جریان جنگ تحمیلی سوم، شبکه یکپارچه پدافند هوایی علاوه بر مقابله با پهپادها، با هواپیما‌های سرنشین‌دار و موشک‌های کروز نیز درگیر شده است. در این جنگ، ۱۰ فروند هواپیمای سرنشین‌دار مورد اصابت قرار گرفته و تعداد زیادی پهپاد و موشک کروز نیز در معرض درگیری شبکه یکپارچه پدافند هوایی قرار گرفته‌اند. مسئولان پدافند هوایی سپاه همچنین از اصابت به ۱۷۱ هواگرد سخن می‌گویند؛ عددی که در کنار آن تأکید شده است که تمام لاشه‌های به نمایش درآمده در این پایگاه، مجموع اهداف مورد اصابت و منهدم‌شده نیستند و این مجموعه تنها بخشی از گنجینه به‌دست‌آمده توسط پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه است.