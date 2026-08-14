صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

زمان بازی ایران و روسیه در کازان

فدراسیون فوتبال روسیه از توافق برای برگزاری دیدار دوستانه با ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۵۷
| |
3200 بازدید
فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تیم ملی فوتبال ایران در سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶) در ورزشگاه «کازان آرنا» به مصاف روسیه خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال روسیه اعلام کرده است که این مسابقه به‌عنوان یک دیدار ملی رسمی در نظر گرفته می‌شود و نتیجه آن در رنکینگ فیفا محاسبه خواهد شد.

البته زمان دقیق آغاز مسابقه و همچنین زمان آغاز بلیت‌فروشی متعاقباً اعلام خواهد شد.

تیم ملی روسیه اکنون با سرمربیگری والری کارپین در رتبه ۳۵ فیفا و ۱۶ اروپا قرار دارد و درحالیکه مدت‌هاست بازی رسمی برگزار نکرده از پاییز سال گذشته که مقابل ایران به برتری ۲ بر یک رسید، در دیدار‌های تدارکاتی‌اش مقابل بولیوی (۳ بر صفر) نیکاراگوئه (۳ بر یک) بورکینافاسو (۳ بر صفر) و ترینیداد و توباگو (۳ بر صفر) برنده شده است، در بازی با پرو به تساوی یک - یک رضایت داده و مقابل شیلی (۲ بر صفر) و مصر (یک بر صفر) شکست خورده است.

تیم ملی ایران که در جایگاه دوم آسیا و ۲۲ دنیا جای گرفته، خود را برای حضور در مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان آماده می‌کند. در صورت قطعی شدن ابقای امیر قلعه‌نویی پس از تساوی یک - یک در نوروز ۱۴۰۲، این سومین بازی این سرمربی با تزار‌ها محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال تیم‌ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال روسیه بازی دوستانه
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pVp
tabnak.ir/005pVp