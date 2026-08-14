زمان بازی ایران و روسیه در کازان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تیم ملی فوتبال ایران در سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶) در ورزشگاه «کازان آرنا» به مصاف روسیه خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال روسیه اعلام کرده است که این مسابقه به‌عنوان یک دیدار ملی رسمی در نظر گرفته می‌شود و نتیجه آن در رنکینگ فیفا محاسبه خواهد شد.

البته زمان دقیق آغاز مسابقه و همچنین زمان آغاز بلیت‌فروشی متعاقباً اعلام خواهد شد.

تیم ملی روسیه اکنون با سرمربیگری والری کارپین در رتبه ۳۵ فیفا و ۱۶ اروپا قرار دارد و درحالیکه مدت‌هاست بازی رسمی برگزار نکرده از پاییز سال گذشته که مقابل ایران به برتری ۲ بر یک رسید، در دیدار‌های تدارکاتی‌اش مقابل بولیوی (۳ بر صفر) نیکاراگوئه (۳ بر یک) بورکینافاسو (۳ بر صفر) و ترینیداد و توباگو (۳ بر صفر) برنده شده است، در بازی با پرو به تساوی یک - یک رضایت داده و مقابل شیلی (۲ بر صفر) و مصر (یک بر صفر) شکست خورده است.

تیم ملی ایران که در جایگاه دوم آسیا و ۲۲ دنیا جای گرفته، خود را برای حضور در مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان آماده می‌کند. در صورت قطعی شدن ابقای امیر قلعه‌نویی پس از تساوی یک - یک در نوروز ۱۴۰۲، این سومین بازی این سرمربی با تزار‌ها محسوب می‌شود.