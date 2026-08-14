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بارسلونا لوئیس سوارس را می‌خواهد

بارسلونا در صورت ناکامی در جذب خولیان آلوارس به سراغ مهاجم کلمبیایی اسپورتینگ خواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۵۶
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بارسلونا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ باشگاه بارسلونا سخت در تلاش است تا خولیان آلوارس را از اتلتیکو مادرید جذب کند.

 

این ستاره آرژانتینی از فهرست اتلتیکو مادرید برای دیدار دوستانه با مارسی کنار گذاشته شد و دوست دارد که راهی آبی اناری‌ها شود، اما فعلا باشگاه اتلتیکو مادرید با این جدایی موافقت نکرده است.

 

فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی از گزینه جدید برای خط حمله بارسلونا سخن به میان آورد.

 

این خبرنگار ایتالیایی اعلام کرد که بارسلونا در صورت ناکامی در جذب آلوارس تلاش خواهد کرد تا لوئیس سوارس مهاجم کلمبیایی اسپورتینگ لیسبون را جذب کند.

 

سوارس در فصلی که گذشت در ۳۲ بازی در لیگ پرتغال توانست ۲۸ گل به ثمر برساند و ۶ پاس گل هم بدهد.

 

او در لیگ قهرمانان اروپا هم ۵ گل به ثمر رساند و ۲ پاس گل هم داد.

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بارسلونا لوئیس سوارس بازیکن فوتبال
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tabnak.ir/005pVo