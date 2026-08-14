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ضربه اطلاعات سپاه به تیم تروریستی

باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان منهدم شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۵۲
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سپاه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از هلاکت ۲ نفر از عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی در تاریخ ۱۵ مردادماه در جنوب استان سیستان و بلوچستان، پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی دقیق در تعقیب سایر عناصر باقیمانده این تیم، صبح امروز با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، یک نفر دیگر از اعضای این تیم به همراه مقادیر زیادی سلاح، مهمات، تجهیزات انفجاری و ارتباطی در جنوب استان دستگیر شد.

 

اعضای باقیمانده این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.

 

رهبران مزدور این تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا تحت حمایت کشور‌های مرتجع عربی حوزه خلیج فارس، قصد دارند پس از شکست رهبرانشان در جنگ نظامی با کشورمان، سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزند که باعنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

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سپاه انهدام تیم تروریستی سیستان و بلوچستان
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