صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

کاروانی از زائران مشهدی که اول خردادماه امسال با پای پیاده به سمت کربلا حرکت کرد و مسافت بیش از ۲۲۰۰ کیلومتری را پیمود روز جمعه با استقبال گروهی از شهروندان به مشهد بازگشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۵۰
| |
4905 بازدید
کاروان

به گزارش تابناک؛ مدیر کاروان پیاده انصارالحسین (ع) با اعلام این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: ۱۴۵ نفر در این کاروان حضور داشتند که مسن‌ترین زائر ۸۷ ساله و کوچک‌ترین زائر ۱۱ ساله بود.

 

محمد رجبی افزود: امسال بیست‌وپنجمین سالی بود که این کاروان حرکت خود را پیاده به مقصد حرم سیدالشهدا (ع) آغاز کرد.

 

بازگشت زائرانی که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد کربلا را عاشقانه پیمودند

 

وی گفت: این کاروان به هیچ نهاد یا دستگاهی وابسته نیست و تمام هزینه‌ها توسط خود زائران، نذورات مردمی و خیران تامین می‌شود و هیچ بودجه دولتی یا غیردولتی نداریم.

 

به گزارش ایرنا، آیین استقبال از کاروان پیاده روی مشهد به کربلا امروز در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد.

 

مسافت مشهد تا شلمچه ۱۷۴۰ کیلومتر و از آنجا تا کربلا ۵۴۰ کیلومتر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاروان مشهد کربلا کاروان پیاده
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pVi
tabnak.ir/005pVi