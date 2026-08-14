آیتالله خاتمی: توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) اظهار داشت: در بیش از ۱۶۰ روز مقاومت، خداوند عنایتهای فراوانی شامل حال ملت ایران کرده است از جمله اینکه دشمن میخواست نظام جمهوری اسلامی را نابود کند، اما به فضل خدا نهتنها نتوانست نظام را از بین ببرد، بلکه ایران امروز به یک قدرت بزرگ در جهان تبدیل شده است.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: دشمن میخواست ایران را به عصر حجر بازگرداند، اما امروز دنیا فهمیده است که خود دولت آمریکا از تمدن و دموکراسی چیزی نمیداند و در عمل، این آمریکاست که رفتارهایی متعلق به دوران گذشته از خود نشان میدهد.
آیتالله خاتمی با تاکید بر اینکه آمریکا میخواست توان موشکی ایران را از بین ببرد، اما نتوانست و همین توان موشکی بود که آمریکا را به ذلت کشاند و به فضل خدا، در آینده نیز خواهد کشاند، اظهار داشت: آمریکا در پی نابودی توان هستهای ایران بود، اما خداوند «طبس ۲» را در اصفهان رقم زد و آمریکاییهای جنایتکار، دست از پا درازتر، مجبور به فرار شدند. با این حال، توان هستهای ایران همچنان باقی است و این توان، متکی بر دانش و تخصص دانشمندان هستهای کشور است.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: دشمن در پی تجزیه ایران و تبدیل آن به هفت کشور بود تا ایران یکپارچه باقی نماند؛ اما به فضل الهی، نه در این جنگ بیش از ۱۶۰ روزه، نه در جنگ ۱۲روزه و نه در جنگ هشتساله، حتی یک وجب از خاک ایران کم نشد و نخواهد شد.
آیتالله خاتمی گفت: آمریکا در پی ایجاد زمینه برای سلطه بر مردم ایران بود. عدهای نیز با خیال خام، چند تاج برای خود آماده کرده بودند؛ اما این آرزوها تحقق نیافت و آنان با ذلت و خواری مأیوس شدند. همچنین دشمن در پی ایجاد تفرقه میان ملت ایران بود، اما به فضل خدا، روزبهروز بر وحدت و همدلی مردم افزوده شد.
وی اظهار کرد: رئیس ستاد مشترک آمریکا و مقام ارشد نیروهای نظامی این کشور، خواهان خروج فوری آمریکا از جنگ با ایران شد و اعلام کرد که نتیجه جنگ برخلاف اهداف آنان بوده است؛ جنگ را آغاز کردند، اما نتیجه معکوس گرفتند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه تاکید کرد: یکی از مسئولان نظامی نیز گفته بود که شمار زیادی از شناورهای آمریکایی در منطقه حضور داشتند، اما امروز حتی یک شناور آمریکایی نیز در منطقه خلیج همیشه فارس باقی نمانده است.