وزنهبرداری قهرمانی آسیا- ازبکستان
کسب ۳ مدال توسط پسران وزنه بردار جوان ایران
وزنهبرداران جوان در بخش پسران مسابقات جوانان قهرمانی آسیا صاحب ۳ مدال طلا، نقره و برنز شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در ادامه رقابتهای وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی تاشکند، فرهاد قلی زاده در دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان آسیا صاحب مدال طلای یک ضرب شد.
همچنین مدال برنز یکضرب ۱۱۰+ کیلوگرم به طاها نعمتی مقدم رسید و طاها نوجوان که روز گذشته در فوق سنگین قهرمان شده بود با ۱۷۶ کیلوگرم نقره یکضرب ۱۱۰+ را کسب کرد.
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