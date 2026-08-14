کسب ۳ مدال توسط پسران وزنه بردار جوان ایران

وزنه‌برداران جوان در بخش پسران مسابقات جوانان قهرمانی آسیا صاحب ۳ مدال طلا، نقره و برنز شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در ادامه رقابت‌های وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی تاشکند، فرهاد قلی زاده در دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان آسیا صاحب مدال طلای یک ضرب شد.

همچنین مدال برنز یکضرب ۱۱۰+ کیلوگرم به طا‌ها نعمتی مقدم رسید و طا‌ها نوجوان که روز گذشته در فوق سنگین قهرمان شده بود با ۱۷۶ کیلوگرم نقره یکضرب ۱۱۰+ را کسب کرد.