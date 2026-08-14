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پ
حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز
سازمان عملیات دریایی انگلیس روز جمعه از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان خبر داد.
کد خبر:
۱۳۸۹۶۴۲
تاریخ انتشار:
۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
14 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۹۶۴۲
|
۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
14 August 2026
|
4670
بازدید
4670
بازدید
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تنگه هرمز
حادثه دریایی
کشتی
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