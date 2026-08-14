منبع دولتی: افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی شد

یک منبع در دولت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی و اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه متوقف شده است.

به گزارش تابناک یک منبع در دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی و اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه متوقف شده است.

محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس نیز درباره افزایش قیمت بنزین در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گرچه دولت از نظر قانونی اختیارِ تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسی طرح‌هایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است.

وی تأکید کرد: بنابراین، مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند.