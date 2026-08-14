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منبع دولتی: افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی شد

یک منبع در دولت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی و اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه متوقف شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۴۰
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بنزین

به گزارش تابناک یک منبع در دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی و اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه متوقف شده است.

محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس نیز درباره افزایش قیمت بنزین در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گرچه دولت از نظر قانونی اختیارِ تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسی طرح‌هایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است.

وی تأکید کرد: بنابراین، مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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پاسخ
این منبع اسم نداره؟
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tabnak.ir/005pVY
tabnak.ir/005pVY