منبع دولتی: افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی شد
یک منبع در دولت در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی و اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه متوقف شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۴۰| |
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به گزارش تابناک یک منبع در دولت در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی و اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه متوقف شده است.
محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس نیز درباره افزایش قیمت بنزین در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گرچه دولت از نظر قانونی اختیارِ تصمیمگیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفتهاند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسی طرحهایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است.
وی تأکید کرد: بنابراین، مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند.
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