دولت آمریکا از اعمال تعرفه‌های جدید تا ۱۰۰ درصدی بر واردات پهپاد و قطعات آنها خبر داد.

تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات پهپاد‌ها و قطعات آن

به گزارش تابناک به نقل از نشریه دی سایت، دولت تروریستی ایالات متحده اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور تعرفه‌هایی را بر واردات پهپاد‌ها و قطعات آنها اعمال کرده است.

بر این اساس پهپاد‌هایی که از اندازه مشخصی بزرگتر باشند یا قابلیت‌های ایمنی ویژه‌ای داشته باشند، مشمول ۱۰۰ درصد عوارض بر اساس ارزش کالا خواهند بود. مدل‌های کوچکتر بدون این ویژگی‌ها، مشمول ۲۵ درصد عوارض بر اساس ارزش کالا خواهند بود.

دولت آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعرفه‌های جدید «افزایش تولید داخلی» پهپاد‌ها و قطعات آنها را ترویج می‌دهد و وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی را کاهش می‌دهد.

قرار است بیشتر تعرفه‌های جدید از ۳ سپتامبر اعمال شوند و عمدتاً بر کشور چین تأثیر خواهند گذاشت. طبق مطالعات انجام شده، شرکت چینی DJI که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، تقریباً دو سوم بازار جهانی پهپاد‌ها را کنترل می‌کند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده پهپاد‌ها و قطعات آنها از اتحادیه اروپا، ژاپن، لیختن‌اشتاین، کره جنوبی، سوئیس و تایوان مشمول تعرفه ۱۵ درصدی خواهند شد. واردات از بریتانیا مشمول تعرفه ۱۰ درصدی خواهد بود. انتظار می‌رود این تعرفه‌ها ۲۱ روز پس از امضای توافق‌نامه اعمال شوند.

ایالات متحده اعلام کرد که برای قطعات با حساسیت کمتر، یک مهلت ۱۸۰ روزه اعمال می‌شود. این مهلت ۱۸۰ روزه همچنین شامل محصولاتی می‌شود که وزارت جنگ ایالات متحده ظرف ۲۰ روز از تاریخ امضا، از فهرست تحت پوشش FCC خارج می‌کند. این فهرست شامل دستگاه‌های ارتباطی است که خطری برای امنیت ملی ایالات متحده تلقی می‌شوند.

پیش از این تصمیم، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده بود. این وزیر آمریکایی به این نتیجه رسیده بود که طبق متن فرمان اجرایی منتشر شده توسط کاخ سفید، پهپاد‌ها و قطعات مرتبط با آنها از برخی شرکت‌های خارجی، خطرات امنیتی ایجاد می‌کنند.

به گفته وی در عین حال، صنعت داخلی به اندازه کافی برای رفع نیاز‌های امنیتی تولید نمی‌کرد.

طبق این اطلاعیه، ترامپ قبلاً دستور مربوطه را امضا کرده است. توجیه ارائه شده این است که ایالات متحده بیش از حد در این راستا به تأمین‌کنندگان خارجی وابسته است.