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سرپرست وزارت دفاع:

معادن کشور روزانه به ۷۰۰ تن مواد منفجره نیاز دارند

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به نیاز روزانه ۷۰۰ تنی معادن کشور به مواد ناریه (منفجره) گفت: برای هر امکانی آماده واردات ناریه هستیم و تلاش می‌کنیم ترخیص آنها برای معادن در ۲۴ ساعت انجام شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۳۴
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وزارت

به گزارش تابناک؛ سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در دیدار با استاندار خراسان رضوی گفت: برای هر امکانی که بتواند واردات مواد ناریه را انجام دهد، مشکلی نداریم و مجوز‌های لازم را صادر می‌کنیم، اما این موضوع نکاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: با این حال برای واردات مواد ناریه و تأمین نیاز معادن، وزارت دفاع آمادگی دارد همکاری لازم را انجام دهد و برای حل این مشکل ظرفیت خود را به کار بگیرد.

 

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به موضوع ترخیص مواد ناریه اظهار کرد: درباره ترخیص ۲۴ ساعته مواد ناریه از گمرک هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تلاش می‌کنیم مواد واردشده بدون معطلی و با رعایت نظارت‌های لازم، ترخیص و در محل مورد نیاز استفاده شود.

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وزارت دفاع ناریه معادن
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