استقلال در آستانه فصل جدید/ همچنان بدون مدیرعامل
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر آماده میکند که همچنان تکلیف مدیرعامل این باشگاه مشخص نشده است؛ موضوعی که در فاصله کوتاه تا شروع مسابقات، به یکی از دغدغههای اصلی هواداران و مجموعه این باشگاه تبدیل شده است.
علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال، پیش از این اعلام کرده بود که مدیرعامل جدید باشگاه پیش از آغاز فصل معرفی خواهد شد، اما با نزدیک شدن به شروع رقابتها هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اعلام نشده است تا استقلال همچنان با سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد.
این در حالی است که استقلال فصل پرمشغلهای را پیش رو دارد و علاوه بر حضور در لیگ برتر فوتبال ایران باید در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان برود. حضور همزمان در مسابقات داخلی و آسیایی، نیازمند برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری سریع در حوزههای مختلف مدیریتی است و بلاتکلیفی در رأس باشگاه میتواند کار را برای مجموعه استقلال دشوارتر کند.
از سوی دیگر، آبیپوشان در فصل نقلوانتقالات نیز با محدودیتهایی مواجه بودند. بسته بودن پنجره نقلوانتقالات استقلال باعث شد این تیم نتواند مطابق نیازهای کادر فنی در بازار نقلوانتقالات فعالیت کند و همین موضوع شرایط را برای استقلال در آستانه شروع فصل جدید پیچیدهتر کرده است.
استقلال در آستانه فصل جدید/ مدیرعامل نامشخص ماند
استقلال در شرایطی باید فصل جدید را آغاز کند که از یک سو انتظارات هواداران برای حضور قدرتمند در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا بالاست و از سوی دیگر، باشگاه هنوز در مهمترین جایگاه مدیریتی خود به ثبات نرسیده است.
حالا هواداران استقلال در انتظار مشخص شدن مدیرعامل جدید هستند تا تکلیف ساختار مدیریتی باشگاه هرچه سریعتر روشن شود و مجموعه این باشگاه بتواند با تمرکز بیشتری برای فصل دشوار پیش رو برنامهریزی کند.
از سوی دیگر، آینده مالکیتی باشگاه استقلال نیز میتواند یکی دیگر از موضوعات مهم این باشگاه در فصل جدید باشد. هلدینگ مالک استقلال احتمال دارد در ادامه مسیر، زمینه واگذاری این باشگاه به هواداران متمول و بخش خصوصی را فراهم کند؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن میتواند تغییرات قابل توجهی در ساختار مالی، مدیریتی و نحوه تأمین منابع باشگاه ایجاد کند.
تغییر احتمالی مالکیت استقلال میتواند معادلات مدیریتی این باشگاه را نیز تحت تأثیر قرار دهد و حتی در انتخاب مدیرعامل و سیاستهای مالی و نقلوانتقالاتی آبیپوشان اثرگذار باشد. به همین دلیل، استقلال در شرایطی وارد فصل جدید میشود که علاوه بر مسائل فنی، با ابهامهایی در حوزه مدیریت و مالکیت نیز مواجه است؛ ابهامهایی که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند تا این باشگاه بتواند با تمرکز بیشتری در مسابقات داخلی و آسیایی حاضر شود.