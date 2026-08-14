صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

شنبه آخرین مهلت ثبت‌نام در ۵ آزمون علوم پزشکی

با توجه به تمدید چندباره فرصت ثبت‌نام در پنج آزمون علوم پزشکی، داوطلبان تا شنبه ۲۴ مرداد می‌توانند در این آزمون‌ها ثبت نام و در صورت نیاز محل آزمون را ویرایش کنند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۳۱
| |
1816 بازدید
علوم پزشکی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فرصت ثبت‌نام در پنج آزمون ارزشیابی مدارک فیزیوتراپی، ارزیابی علمی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای داروسازی خارج از کشور، ملی دندانپزشکی خارج از کشور و ارزیابی علمی متقاضی انتقال فیزیوتراپی در چند بازه زمانی تمدید شده است. داوطلبان تا ساعت ۹ صبح شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند در این آزمون‌ها ثبت نام کنند.

 

آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شوند.

 

همچنین با توجه به تصمیم‌های اخذ شده و به منظور مساعدت با داوطلبان حوزه‌های برگزاری آزمون علاوه بر شهر تهران، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: مازندران، گیلان، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، اهواز، لرستان، شیراز، زنجان، البرز، اصفهان، کرمان و مشهد نیز خواهد بود.

 

داوطلبانی که قبلا در آزمون‌ها ثبت نام کرده‌اند می‌توانند تا صبح روز شنبه ۲۴ مرداد با با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ویرایش محل آزمون خود اقدام کنند.

 

داوطلبانی که در بازه مهلت مجدد قصد ثبت نام در آزمون را دارند می‌توانند از بین حوزه‌های برگزاری، محل امتحان خود را تعیین کنند.

 

با توجه به نوع برگزاری آزمون (نمایش دفترچه سؤال بر روی رایانه) و ظرفیت محدود مراکز آزمون، به داوطلبان توصیه می‌شود در اسرع وقت نسبت به تعیین محل آزمون (نزدیکترین حوزه به محل زندگی) اقدام کنند. درصورت تکمیل ظرفیت حوزه مدنظر، فقط امکان انتخاب سایر حوزه‌های دارای ظرفیت میسر خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آزمون علوم پزشکی کارشناسی ارشد تمدید ثبت نام
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pVP
tabnak.ir/005pVP