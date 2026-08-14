با توجه به تمدید چندباره فرصت ثبت‌نام در پنج آزمون علوم پزشکی، داوطلبان تا شنبه ۲۴ مرداد می‌توانند در این آزمون‌ها ثبت نام و در صورت نیاز محل آزمون را ویرایش کنند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فرصت ثبت‌نام در پنج آزمون ارزشیابی مدارک فیزیوتراپی، ارزیابی علمی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای داروسازی خارج از کشور، ملی دندانپزشکی خارج از کشور و ارزیابی علمی متقاضی انتقال فیزیوتراپی در چند بازه زمانی تمدید شده است. داوطلبان تا ساعت ۹ صبح شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند در این آزمون‌ها ثبت نام کنند.

آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شوند.

همچنین با توجه به تصمیم‌های اخذ شده و به منظور مساعدت با داوطلبان حوزه‌های برگزاری آزمون علاوه بر شهر تهران، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: مازندران، گیلان، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، اهواز، لرستان، شیراز، زنجان، البرز، اصفهان، کرمان و مشهد نیز خواهد بود.

داوطلبانی که قبلا در آزمون‌ها ثبت نام کرده‌اند می‌توانند تا صبح روز شنبه ۲۴ مرداد با با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ویرایش محل آزمون خود اقدام کنند.

داوطلبانی که در بازه مهلت مجدد قصد ثبت نام در آزمون را دارند می‌توانند از بین حوزه‌های برگزاری، محل امتحان خود را تعیین کنند.

با توجه به نوع برگزاری آزمون (نمایش دفترچه سؤال بر روی رایانه) و ظرفیت محدود مراکز آزمون، به داوطلبان توصیه می‌شود در اسرع وقت نسبت به تعیین محل آزمون (نزدیکترین حوزه به محل زندگی) اقدام کنند. درصورت تکمیل ظرفیت حوزه مدنظر، فقط امکان انتخاب سایر حوزه‌های دارای ظرفیت میسر خواهد بود.