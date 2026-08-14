صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

لحظه بی‌نظیر یک خورشیدگرفتگی در عکس روز ناسا

ناسا در عکس روز خود تصویری از یک خورشیدگرفتگی کامل بی‌نظیر را به اشتراک گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۲۹
| |
1687 بازدید
ناسا

به گزارش تابناک؛ ناسا در توضیح این عکس نوشت: در روز ۱۲ اوت، سایه ماه به زمین زیبای ما رسید و آن را لمس کرد. این سایه که از اقیانوس منجمد شمالی آغاز شده بود، در امتداد مسیری باریک پیش رفت و بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، پرتغال و شمال اسپانیا را در بر گرفت.

 

برای لحظاتی، ساکنان زمین که در زیر سایه ماه و در شرایط آسمان صاف قرار داشتند، توانستند یک خورشیدگرفتگی کامل را تماشا کنند.

 

این تصویر که با زحمت زیادی ثبت شده بود، در ساعت ۱۷:۳۳:۲۶ به وقت هماهنگ جهانی (UTC) گرفته شد.

 

این زمان تقریبا هم‌زمان با آغاز صاف شدن آسمان در امتداد مسیر کلیت خورشیدگرفتگی است؛ بنابراین، این تصویر احتمالا یکی از نخستین نما‌های بدون مانع از خورشید در حالت گرفتگی کامل است.

 

این عکس خیره‌کننده که از میان شکافی در ابر‌ها گرفته شده، همچنین یکی از حلقه‌های الماسی گذرای این خورشیدگرفتگی و تاج باشکوه خورشید را ثبت کرده است که در نزدیکی لحظه آغاز خورشیدگرفتگی کامل پدیدار می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ناسا خورشیدگرفتگی عکس روز
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر روز ناسا؛ برساوشی‌های درخشان از سوئد
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pVN
tabnak.ir/005pVN