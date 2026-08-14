به گزارش تابناک؛ ناسا در توضیح این عکس نوشت: در روز ۱۲ اوت، سایه ماه به زمین زیبای ما رسید و آن را لمس کرد. این سایه که از اقیانوس منجمد شمالی آغاز شده بود، در امتداد مسیری باریک پیش رفت و بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، پرتغال و شمال اسپانیا را در بر گرفت.

برای لحظاتی، ساکنان زمین که در زیر سایه ماه و در شرایط آسمان صاف قرار داشتند، توانستند یک خورشیدگرفتگی کامل را تماشا کنند.

این تصویر که با زحمت زیادی ثبت شده بود، در ساعت ۱۷:۳۳:۲۶ به وقت هماهنگ جهانی (UTC) گرفته شد.

این زمان تقریبا هم‌زمان با آغاز صاف شدن آسمان در امتداد مسیر کلیت خورشیدگرفتگی است؛ بنابراین، این تصویر احتمالا یکی از نخستین نما‌های بدون مانع از خورشید در حالت گرفتگی کامل است.

این عکس خیره‌کننده که از میان شکافی در ابر‌ها گرفته شده، همچنین یکی از حلقه‌های الماسی گذرای این خورشیدگرفتگی و تاج باشکوه خورشید را ثبت کرده است که در نزدیکی لحظه آغاز خورشیدگرفتگی کامل پدیدار می‌شود.