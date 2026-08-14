قیمت طلای جهانی امروز جمعه 23 مرداد با کاهش همراه شد و هر اونس طلای نقدی با افت 0.83 درصدی به 4313 دلار رسید؛ فلز زرد پس از ثبت بالاترین قیمت 10 هفته اخیر، تحت تأثیر شناسایی سود معامله‌گران و تحولات مربوط به فدرال رزرو و تنگه هرمز عقب نشست.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز ؛ قیمت طلای جهانی در معاملات روز جمعه ۲۳ مرداد با کاهش همراه شد و پس از ثبت بالاترین سطح ۱۰ هفته اخیر، بار دیگر به محدوده ۴۳۰۰ دلار بازگشت. کاهش فشار‌های تورمی در آمریکا، افزایش شناسایی سود معامله‌گران و تداوم ابهام درباره تحولات تنگه هرمز از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار طلا هستند.

بر اساس آخرین معاملات، قیمت هر اونس طلای نقدی با افت ۰.۸۳ درصدی به ۴۳۱۳ دلار رسید. با وجود این کاهش، طلا همچنان در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل حمایتی بازار محسوب می‌شود.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت‌ها کاهش یافت. هر اونس نقره با افت ۰.۶ درصدی به ۶۴.۰۹ دلار رسید و پلاتین نیز با کاهش ۰.۵ درصدی در سطح ۱۷۱۰.۵۸ دلار معامله شد. همزمان شاخص دلار آمریکا حدود ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۹.۹۰ رسید.

طلا پس از اوج ۱۰ هفته‌ای عقب نشست

عقب‌نشینی اخیر قیمت طلا پس از آن رخ داد که این فلز گران‌بها در ابتدای هفته به بالاترین سطح خود طی ۱۰ هفته گذشته رسیده بود. با وجود اصلاح قیمت، طلا همچنان عملکرد هفتگی مثبتی دارد.

طلا روز پنجشنبه نیز حدود ۱.۳ درصد کاهش یافت؛ افتی که بخشی از آن ناشی از افزایش فروش و شناسایی سود پس از رشد اخیر قیمت بود.

از سوی دیگر، انتشار داده‌های تورمی ملایم‌تر در آمریکا نشان داد اثر تورمی شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در ماه ژوئیه کمتر از برآورد‌های قبلی بوده است. همین موضوع احتمال تشدید سریع سیاست پولی فدرال رزرو را کاهش داده و از قیمت طلا حمایت کرده است.

فدرال رزرو و آینده نرخ بهره چه نقشی در قیمت طلا دارد؟

بازار‌های مالی اکنون احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را حدود یک‌سوم ارزیابی می‌کنند؛ با این حال، این برآورد هنوز قطعی نیست.

سرمایه‌گذاران در هفته‌های آینده به داده‌های جدید مربوط به تورم و اشتغال آمریکا توجه ویژه‌ای خواهند داشت. همچنین اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره نگاه بانک مرکزی آمریکا به تورم، بازار کار و مسیر آینده نرخ بهره ارائه کند.

برای بازار طلا، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره معمولاً خبر مثبتی محسوب می‌شود. طلا برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، کاهش یا تثبیت نرخ بهره می‌تواند جذابیت این فلز را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.

داده‌های تورمی آمریکا به کمک طلا آمد

داده‌های جدید شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا نیز به تقویت انتظارات درباره احتیاط بیشتر فدرال رزرو کمک کرده است.

شاخص کلی قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل تغییری نداشت و شاخص قیمت تولیدکننده هسته‌ای نیز ۰.۲ درصد افزایش یافت. هر دو رقم پایین‌تر از انتظارات بازار بودند.

این داده‌ها پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا منتشر شد؛ گزارشی که آن نیز از محدود بودن فشار‌های تورمی حکایت داشت. کنار هم قرار گرفتن داده‌های CPI و PPI باعث شده بخشی از معامله‌گران احتمال افزایش سریع نرخ بهره در ماه سپتامبر را کاهش دهند.

با این حال، انتشار داده‌های جدید تورم و اشتغال در هفته‌های آینده همچنان می‌تواند مسیر انتظارات بازار را تغییر دهد.

شناسایی سود، عامل فشار بر قیمت طلا

کاهش قیمت طلا تنها به تحولات سیاست پولی آمریکا مربوط نیست. رشد قابل توجه قیمت در روز‌های گذشته باعث شده بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کنند.

طلا در هفته جاری برای نخستین بار از ماه آوریل توانست از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه عبور کند؛ اما افزایش فشار فروش باعث شد قیمت بار دیگر به زیر این سطح بازگردد.

این رفتار نشان می‌دهد اگرچه شرایط بنیادی بازار همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند، معامله‌گران برای تثبیت قیمت در سطوح بالاتر محتاط هستند. رشد سریع قیمت در مدت کوتاه نیز انگیزه فروش و ذخیره سود را افزایش داده است.

تنگه هرمز چه اثری بر بازار طلا دارد؟

در کنار سیاست پولی آمریکا، تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های ژئوپلیتیکی اثرگذار بر بازار طلا و انرژی است.

سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به تلاش‌های واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز را با دقت دنبال می‌کنند؛ زیرا هرگونه تغییر در وضعیت این آبراه مهم می‌تواند بر بازار انرژی و انتظارات تورمی تأثیر بگذارد.

در صورت تشدید تنش‌ها، افزایش قیمت نفت می‌تواند فشار‌های تورمی را دوباره افزایش دهد و زمینه را برای موضع سختگیرانه‌تر فدرال رزرو فراهم کند. در مقابل، بازگشایی پایدار تنگه هرمز می‌تواند بخشی از فشار موجود بر بازار انرژی را کاهش داده و ریسک تورمی را محدود کند.

به این ترتیب، رابطه میان تحولات تنگه هرمز و قیمت طلا پیچیده است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را افزایش می‌دهد، اما افزایش قیمت انرژی و احتمال رشد نرخ بهره می‌تواند بخشی از این اثر حمایتی را خنثی کند.

تقاضای چین و بانک‌های مرکزی همچنان حامی طلا

رشد قیمت طلا در هفته‌های اخیر تنها تحت تأثیر انتظارات نرخ بهره نبوده است. تقاضای سرمایه‌گذاران و خرید بانک‌های مرکزی نیز از عوامل مهم حمایت‌کننده از بازار به شمار می‌روند.

در این میان، چین نقش قابل توجهی در تقویت تقاضای طلا داشته است. افزایش خرید بانک‌های مرکزی و بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاران پس از افت‌های قبلی، کف حمایتی قدرتمندتری برای بازار ایجاد کرده است.

با این حال، بازگشت طلا به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نشان می‌دهد که نبرد میان خریداران و فروشندگان همچنان ادامه دارد و بازار برای حرکت بعدی نیازمند محرک جدیدی است.

چشم‌انداز قیمت طلا در روز‌های آینده

در مجموع، عقب‌نشینی قیمت طلا به محدوده ۴۳۰۰ دلار را می‌توان بیشتر ناشی از شناسایی سود پس از رشد اخیر و احتیاط معامله‌گران دانست تا تغییر کامل روند بازار.

از یک سو، کاهش فشار‌های تورمی در آمریکا و پایین آمدن احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. از سوی دیگر، شناسایی سود و تحولات مربوط به تنگه هرمز می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات بازار را افزایش دهد.

با وجود کاهش قیمت روز جمعه، طلا همچنان در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد؛ بنابراین معامله‌گران اکنون بیش از هر زمان دیگری چشم به دو عامل دارند: مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و تحولات تنگه هرمز؛ دو متغیری که می‌توانند جهت بعدی بازار طلای جهانی را تعیین کنند.