روسیه به انتخاب خود به دزدی دریایی غرب پاسخ خواهد داد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری «تاس»، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شب گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی، اعلام کرد که جسارت اتحادیه اروپا به جاریی رسیده که "به خود اجازه داده" تا کشتی‌های حامل محموله‌های روسیه را توقیف کند تا با استفاده از آن رژیم نازی حاکم بر اوکراین را تقویت کند.

لاوروف توضیح داد: «آن‌ها به خود اجازه داده‌اند نه فقط کشتی‌ها را متوقف و بازرسی کنند، بلکه محموله آنها را نیز ضبط و به فروش برسانند تا درآمدی به دست آوره و پول آن را به اوکراین منتقل کنند و مقامات کی‌یف هم از منابع مالی حاصل از چنین اقداماتی برای حمایت از «رژیم نازی» خود استفاده می‌کنند.»

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که این کشور در پاسخ به راهزنی و دزدی دریایی کشور‌های غربی، خود اهدافش را انتخاب خواهد کرد و لزوماً این پاسخ در همان آب‌هایی که چنین اقداماتی انجام می‌شود صورت نخواهد گرفت. لاوروف افزود: «رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین بسیار روشن و با خویشتنداری گفت که ما به این راهزنی و این دزدی دریایی به‌صورت متقابل پاسخ خواهیم داد. اما باید بدانید که این پاسخ لزوماً نه در همان آب‌هایی که این «صلح‌طلبان تازه‌ظهور» اقدامات غیرقانونی خود را در آن انجام خواهند داد.»

این دیپلمات بلندپایه تأکید کرد تصمیم غیرقانونی بروکسل برای معرفی کشتی‌ها با هر پرچمی به‌عنوان ناوگان سایه، مسیر بسیار خطرناکی برای اتحادیه اروپا است. به گفته او، این تصمیم با هدف محدود کردن توانایی روسیه برای کسب درآمد در بازار‌های جهانی اتخاذ شده است. او ادامه داد: «ما خودمان اهداف را انتخاب خواهیم کرد. هدف‌ها کشتی‌هایی خواهند بود که در راستای منافع کشور‌هایی فعالیت می‌کنند که راهزنی و دزدی دریایی را سیاست رسمی خود اعلام کرده‌اند. این ما خواهیم بود که تصمیم می‌گیریم با این کشتی‌ها چگونه برخورد کنیم.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه چند روز قبل هشدار داده بود که این کشور به تلاش کشور‌های غربی برای توقیف کشتی‌های تجاری روسیه پاسخ متقابل خواهد داد. او تأکید کرد: «ما شاهد هستیم که مقامات برخی کشور‌ها تلاش می‌کنند مانع رفت‌وآمد آزادانه کشتی‌های روسی شوند. چنین اقداماتی نه‌تنها ناقض حقوق بین‌الملل دریایی است، بلکه راهزنی و دزدی دریایی واقعی محسوب می‌شود.»

لاوروف: ژاپن به همراه آمریکا به سوی نظامی‌گری حرکت می‌کند

رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه در پاسخ به سئوال دیگری در این مصاحبه، یادآور شد که مقام‌های ژاپن راه تأمین منافع این کشور را با همراهی ایالات متحده در مسیر نظامی‌گری در منطقه انتخاب کرده‌اند.

سرگئی لاوروف یادآور شد: «شینزو آبه، نخست‌وزیر پیشین ژاپن سیاستمداری کاملاً معقول بود و به خوبی درک می‌کرد تأمین منافع ملی بدون تعامل با روسیه امکان‌پذیر نیست. کسانی که پس از او روی کار آمدند معتقدند این منافع باید با همراه شدن با ایالات متحده و از طریق آغاز سیاست نظامی‌گری ژاپن تأمین شود.»

لاوروف ادامه داد: «اخیراً اطلاعاتی منتشر شد که هیأتی از بازرگانان ژاپنی به اینجا آمده بود و آنها صریحاً گفتند: دستور‌های قطعی از رهبری کشور داریم که هیچ پروژه‌ای مشترکی را با طرف روسی بررسی نکنیم.»

روز گذشته وزارت امور خارجه ژاپن در ارتباط با سفر رئیس‌جمهور روسیه به جزیره ایتوروپ اعتراض کرده بود. توکیو این جزیره را همراه با سه جزیره دیگر کوریل جنوبی متعلق به خود می‌داند، هرچند این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به بخشی از اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شدند و از دیدگاه مسکو حاکمیت روسیه بر آنها محل تردید نیست.

در این رابطه، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای، تأکید کرد که مسکو قاطعانه اعتراض دولت ژاپن به سفر ولادیمیر پوتین به جزایر کوریل که به‌طور قانونی بخش جدایی‌ناپذیر خاک فدراسیون روسیه است را رد کرده و ادعای مقامات توکیو را به‌شدت خشم‌برانگیز و کاملاً غیرقابل قبول می‌داند.