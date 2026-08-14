به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زد و بند اینفانتینو با فدراسیون‌های ضعیف و محروم برای ماندن در صندلی ریاست باعث شده تا طبق گزارش امروز (پنجشنبه) رویترز، یوفا طرحی با عنوان «ریاست چرخشی فیفا» برای برکناری اینفانتینو رونمایی کند.

در این طرح تمام ۲۱۱ عضو فیفا فرصت مساوی برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون جهانی را دارند.

اینفانتینو در دو هفته گذشته بعد از زد و بند با ترامپ و افشای پرونده فساد اخلاقی‌اش تقریبا اعتماد ۷۰ درصد اعضای فیفا را از دست داده است.

اما رئیس فیفا همچنان حمایت فدراسیون‌های محروم مخصوصا آفریقایی‌ها را با وعده توزیع عادلانه منابع فیفا دارد.

طبق گزارش رویترز، یوفا، AFC و کونکاکاف برای پایان دوران دیکتاتوری اینفانتینو طرح ریاست چرخشی فیفا را به تمام ٢١١ عضو فیفا دادند تا دیگر ریاست فیفا فردمحور نشود.

در این طرح هر ۴ سال یکی از کنفدراسیون‌ها فردی را به عنوان رئیس فیفا انتخاب می‌کند تا صندلی ریاست فیفا در هر دوره به یکی از کنفدراسیون‌ها برسد و دیگر یک نفر از یک کنفدراسیون نتواند برای چند دوره رئیس شود.