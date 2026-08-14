صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جروزالم‌پست: ایران دوباره ارتش اسرائیل را شوکه کرد

یک روزنامه اسرائیلی گزارش کرد که سرعت بازیابی توان نظامی و موشکی ایران، مقامات نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را شوکه کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که ارتش اسرائیل تا همین اواخر مدعی بود توانمندی‌های ایران را سال‌ها به عقب انداخته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۲۵
| |
4388 بازدید
ارتش

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه اسرائیلی جروزالم‌پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی از سرعت بازیابی نظامی ایران شوکه شده‌اند.

در این گزارش آمده است که اگر ایران بتواند به تولید ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک بازگردد، آن‌گاه می‌تواند زرادخانه موشکی خود را تا اوایل تا اواسط ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازگرداند.

بر اساس این گزارش، این شوک شامل مقامات ارتش اسرائیل و نیز سازمان اطلاعات موساد می‌شود. 

با وجود گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های غربی، کارشناسان نظامی رژیم اسرائیل تا همین اواخر بر این باور بودند که حملات اسرائیل توانمندی‌های نظامی ایران را سال‌ها به عقب انداخته است.

در این رسانه آمده است که با این حال، چهار ماه پس از پایان جنگ اصلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در ماه آوریل، «ارتش اسرائیل اکنون شاهد چرخشی سریع و خیره‌کننده است که انتظارش را نداشت؛ آن هم نه تنها در یک یا دو حوزه خاص، بلکه در حوزه‌های متعدد، از جمله تهدید موشک‌های بالستیک.»

جروزالم‌پست در گزارش خود در این‌باره نوشت «بخشی از آنچه در این ماجرا شگفت‌آور است، این است که ارتش اسرائیل پیش از این نیز دو بار در زمینه بازیابی سریع از سوی ایرانی‌ها غافلگیر شده بود: در اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵. ارتش اسرائیل پس از حمله به ۲۰ هدف حیاتی موشک بالستیک و صنعتی-نظامی در ایران در اکتبر ۲۰۲۴، مدعی شده بود که تولید موشکی آینده ایران را یک سال یا بیشتر به عقب انداخته است.... ارتش اسرائیل پس از حمله به حدود ۱۰۰ هدف موشکی و صنعتی-نظامی در ژوئن ۲۰۲۵، اعلام کرد که بالاخره فرمول واقعی عقب انداختن تولید موشکی ایران برای چند سال را پیدا کرده است. دلیلی برای باور این ادعا وجود داشت، چرا که تعداد اهدافی که مورد اصابت قرار گرفته بود پنج برابر بیشتر بود و حجم بمب‌های فرو ریخته‌شده توسط ارتش اسرائیل به مراتب بیشتر از قبل بود. با این حال، ایران بار دیگر و به نوعی راه‌هایی برای از سرگیری تولید موشک با سرعت بالا پیدا کرده و این مسئله دوباره ارتش اسرائیل را شوکه کرده است.»

به گزارش جروزالم پست، مقامات ارشد نظامی اسرائیل اکنون اذعان می‌کنند که ایران راه‌های خلاقانه‌ای برای تمرکز بر بازسازی توان موشکی و دیگر تهدید‌های مشخص یافته است.

این نشریه در پایان نتیجه‌گیری کرده است که اگر ایران بتواند به تولید ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک بازگردد، آنگاه می‌تواند زرادخانه موشکی خود را تا اوایل تا اواسط ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازگرداند و ممکن است در سال ۲۰۲۸ به تهدیدی بازدارنده و جدی بدل شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نیروهای مسلح جنگ رمضان ارتش رژیم صهیونیستی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pVJ
tabnak.ir/005pVJ