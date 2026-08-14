جروزالمپست: ایران دوباره ارتش اسرائیل را شوکه کرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه اسرائیلی جروزالمپست در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که مقامهای نظامی رژیم صهیونیستی از سرعت بازیابی نظامی ایران شوکه شدهاند.
در این گزارش آمده است که اگر ایران بتواند به تولید ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک بازگردد، آنگاه میتواند زرادخانه موشکی خود را تا اوایل تا اواسط ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازگرداند.
بر اساس این گزارش، این شوک شامل مقامات ارتش اسرائیل و نیز سازمان اطلاعات موساد میشود.
با وجود گزارشهای انتقادی در رسانههای غربی، کارشناسان نظامی رژیم اسرائیل تا همین اواخر بر این باور بودند که حملات اسرائیل توانمندیهای نظامی ایران را سالها به عقب انداخته است.
در این رسانه آمده است که با این حال، چهار ماه پس از پایان جنگ اصلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در ماه آوریل، «ارتش اسرائیل اکنون شاهد چرخشی سریع و خیرهکننده است که انتظارش را نداشت؛ آن هم نه تنها در یک یا دو حوزه خاص، بلکه در حوزههای متعدد، از جمله تهدید موشکهای بالستیک.»
جروزالمپست در گزارش خود در اینباره نوشت «بخشی از آنچه در این ماجرا شگفتآور است، این است که ارتش اسرائیل پیش از این نیز دو بار در زمینه بازیابی سریع از سوی ایرانیها غافلگیر شده بود: در اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵. ارتش اسرائیل پس از حمله به ۲۰ هدف حیاتی موشک بالستیک و صنعتی-نظامی در ایران در اکتبر ۲۰۲۴، مدعی شده بود که تولید موشکی آینده ایران را یک سال یا بیشتر به عقب انداخته است.... ارتش اسرائیل پس از حمله به حدود ۱۰۰ هدف موشکی و صنعتی-نظامی در ژوئن ۲۰۲۵، اعلام کرد که بالاخره فرمول واقعی عقب انداختن تولید موشکی ایران برای چند سال را پیدا کرده است. دلیلی برای باور این ادعا وجود داشت، چرا که تعداد اهدافی که مورد اصابت قرار گرفته بود پنج برابر بیشتر بود و حجم بمبهای فرو ریختهشده توسط ارتش اسرائیل به مراتب بیشتر از قبل بود. با این حال، ایران بار دیگر و به نوعی راههایی برای از سرگیری تولید موشک با سرعت بالا پیدا کرده و این مسئله دوباره ارتش اسرائیل را شوکه کرده است.»
به گزارش جروزالم پست، مقامات ارشد نظامی اسرائیل اکنون اذعان میکنند که ایران راههای خلاقانهای برای تمرکز بر بازسازی توان موشکی و دیگر تهدیدهای مشخص یافته است.
این نشریه در پایان نتیجهگیری کرده است که اگر ایران بتواند به تولید ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک بازگردد، آنگاه میتواند زرادخانه موشکی خود را تا اوایل تا اواسط ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازگرداند و ممکن است در سال ۲۰۲۸ به تهدیدی بازدارنده و جدی بدل شود.