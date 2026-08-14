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اخراج هگست کلید خورد؟

چاک شومر نوشت: وقتی پیت هگست نامزد شد، همه می‌دانستند که او کاملاً بی‌کفایت است. اکنون ملوانان شجاع ما بهای آن را به طرز وحشتناک و غیرقابل تصوری می‌پردازند. پیت هگزت باید فوراً اخراج شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۲۴
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هگست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در پی وخامت حال خدمه ناو آبراهام لینکلن و انتشار گزارش‌هایی از فروپاشی روانی آنها و تلاش برای خودکشی، چاک شومر رهبر اقلیت‌های دموکرات در سنای آمریکا به شدت به پیت هگزت وزیر جنگ دولت ترامپ حمله کرد و گفت: او باید فورا برکنار شود.

او در واکنش به ادعای پیت هگست مبنی بر اینکه «وخامت حال خدمه ناو آبراهام لینکلن دروغ است»، نوشت: «وقتی پیت هگست نامزد شد، همه می‌دانستند که او کاملاً بی‌کفایت است. اکنون ملوانان شجاع ما بهای آن را به طرز وحشتناک و غیرقابل تصوری می‌پردازند. پیت هگزت باید فوراً اخراج شود».

 

 

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