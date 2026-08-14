اخراج هگست کلید خورد؟

چاک شومر نوشت: وقتی پیت هگست نامزد شد، همه می‌دانستند که او کاملاً بی‌کفایت است. اکنون ملوانان شجاع ما بهای آن را به طرز وحشتناک و غیرقابل تصوری می‌پردازند. پیت هگزت باید فوراً اخراج شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در پی وخامت حال خدمه ناو آبراهام لینکلن و انتشار گزارش‌هایی از فروپاشی روانی آنها و تلاش برای خودکشی، چاک شومر رهبر اقلیت‌های دموکرات در سنای آمریکا به شدت به پیت هگزت وزیر جنگ دولت ترامپ حمله کرد و گفت: او باید فورا برکنار شود.

او در واکنش به ادعای پیت هگست مبنی بر اینکه «وخامت حال خدمه ناو آبراهام لینکلن دروغ است»، نوشت: «وقتی پیت هگست نامزد شد، همه می‌دانستند که او کاملاً بی‌کفایت است. اکنون ملوانان شجاع ما بهای آن را به طرز وحشتناک و غیرقابل تصوری می‌پردازند. پیت هگزت باید فوراً اخراج شود».

همچنین بخوانید

چاک شومر: ترامپ در جنگ ایران «شکست کامل» خورده/ فقدان توانایی برای مذاکره جدی از سوی او، نیرو‌های ما را به خطر انداخته/ هیچ استراتژی برای خروج از این جنگ ندارد

کنایه چاک شومر به ترامپ درباره جنگ ایران/ اشتغال آمریکا را تخریب کرد/ از کدام سیاره آمده که چنین اقتصادی را بهترین اقتصاد تاریخ می‌خواند؟

خشم هگست از یک خبر جنجالی/ این تیتر حقیقت ندارد/ سی‌ان‌ان، شرم بر تو!

چاک شومر: حمله به ایران، هدیه ترامپ به دوستانش در صنعت نفت است/ افزایش قیمت نفت تنها وعده انتخاباتی بود که به آن عمل کرد