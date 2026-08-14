بازگشت تدریجی «صدا» به سالنها
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ برخی از هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی که از هفتههای گذشته رفته رفته برنامه ریزی و فعالیتهای خود را برای برگزاری کنسرت هایشان آغاز کردند، به مرور مشغول معرفی برنامههای زنده خود در تهران و دیگر شهرهای مختلف کشور هستند.
شرایطی که به نظر میآید از پس مدتها توقف در فعالیت مجموعههای برگزاری کنسرت در بخشهای مختلف، میتواند شریان تازهای به کالبد نظام تولید و عرضه محصولات موسیقایی در کشورمان بدهد. به دلیل شرایط جنگ تحمیلی که موجب توقف تقریبا کامل اجراهای زنده شد، فضای غبارآلود و رخوت انگیزی را به جریان موسیقی کشور وارد کرد و موجب شد تا اظهار نظرها و واکنشهای متعددی در رسانهها و فضای مجازی در این زمینه منتشر شود.
البته ماجرای نحوه قیمت گذاری بلیتها که پیش بینی میشود روند رو به افزایشی را پیش روی مخاطبان قرار دهد یکی از چالشهای مهمی است که برگزار کنندگان کنسرتها با آن مواجه خواهند شد، فرآیندی که ماجرای اجاره بهای نجومی سالنهای خصوصی برگزاری کنسرت و تعداد کم آنها چه در تهران و چه در دیگر شهرهای کشور در کنار دیگر چالشهای مرتبط با برگزاری اجراهای زنده دیگر چالشهای مهمی هستند که باید دید در چه سرنوشت و تقدیری قرار خواهند گرفت. فرآیندی که به دلیل ناتمام ماندن ماجرای جنگ تحمیلی و اینکه هنوز چشم انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد، طبیعتا نمیتواند دورنمای موثر و روشنی از جریان برگزاری کنسرتها در ایران را ترسیم کند.
به هر حال با پایان یافتن ایام سوگواری ماههای محرم و صفر، به نظر میآید فضای برگزاری کنسرتها به مرور در حال افزایش هستند چرا که هم اکنون در سامانههای فروش بلیت کنسرتها خبرها و نشانههایی از برگزاری اجراهای زنده وجود دارد که میتواند به صبر مخاطبان برای تماشا و بازگشت به سالنهای کنسرت که قطعا مولفه مهمی برای افزایش تاب آوری جامعه هستند پایان دهد. چارچوبی که بدون تردید از سبد اقتصادی یک خانوار ایرانی که درآمد متوسط و ضعیفی دارد مدت هاست خارج شده و باید دید چه راه کار و تدبیری برای این روند در نظر گرفته شده که بتوانیم شاهد حضور طیف گسترده تری از جامعه ایرانی در جریان برگزاری کنسرتهایی باشیم که در این سالهای با حرف و حدیثهای بسیار فراوانی پیش روی مخاطبان قرار گرفتهاند.
براساس برنامه ریزیها و جستجویی که در سامانههای فروش بلیت انجام گرفته است، بلیت فروشی کنسرت خوانندگانی که در این چند ماه اغلب به طور کامل فعالیتی در حوزه اجرای زنده نداشتهاند آغاز شده که از آن جمله میتوان به برگزاری کنسرت علیرضا طلیسچی طی روزهای ۲۳ و ۲۴ مرداد در شیراز، کنسرت آرمین زارعی در روز ۲۳ مرداد به میزبانی شهر اصفهان، کنسرت گروه «روزن» در روز ۲۵ مرداد به میزبانی کرمان، کنسرت گروه «هم نوازان حصار» به سرپرستی علی قمصری در روز ۲۵ مرداد به میزبانی تبریز و ۳۰ مرداد به میزبانی تالار وحدت تهران، کنسرت «ارکستر جوانان پارس زمین» به رهبری امین غفاری طی روزهای ۷ و ۸ شهریور در تالار رودکی تهران، کنسرت گروه «رهروان امید» به خوانندگی هادی فیض آبادی در فرهنگسرای نیاوران، رسیتال پیانو فریدون ناصحی در روز ۲۳ مرداد به میزبانی تالار رودکی تهران، کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در روز ۲۵ مرداد به میزبانی تالار وحدت، کنسرت ارکستر «رتوریک» در روز ۲ شهریور به میزبانی تالار وحدت تهران اشاره کرد.
البته صحبتها و خبرهای غیر رسمی نیز برای برگزاری کنسرت هنرمندانی، چون علیرضا قربانی، علی زند وکیلی، رضا صادقی، گروه «نوان»، مسعود صادقلو، عرشیاس، مهراد جم، سهراب پاکزاد، امید حاجیلی، حامیم، اشوان و محمد علیزاده مطرح شده که سامانههای رسمی فروش بلیت هنوز اقدام به معرفی این کنسرتها نکردهاند و باید دید در روزهای پیش رو چه اتفاقاتی در انتظار کنسرتهای موسیقی خواهد بود.