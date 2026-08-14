افزایش تلفات زلزله کلمبیا به ۲۷۳ نفر

منابع خبری بامداد جمعه اعلام کردند شمار قربانیان زمین‌لرزه ۷.۴ ریشتری که چند روز قبل کلمبیا را لرزاند به ۲۸۱ نفر افزایش یافته و ۳۷۹ نفر همچنان مفقودند.

به گزارش تابناک به نقل از آناتولی، امدادگران همچنین می‌گویند در پی وقوع این زمین‌لرزه در روز دوشنبه، نزدیک به ۴۰۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

این زمین‌لرزه روز دوشنبه غرب کلمبیا را لرزاند و موجب ویرانی گسترده در چندین شهر و آسیب دیدن خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های حیاتی شد.

کانون زلزله در نزدیکی «سان خوزه دل پالمار» در استان «چوکو» قرار داشت و لرزش‌های آن در سایر نقاط کشور از جمله بوگوتا و همچنین کشور‌های همسایه احساس شد.

تیم‌های امداد و نجات در حال جست‌و‌جو در میان ساختمان‌های فروریخته برای یافتن بازماندگان هستند. این در حالی است که مقامات هشدار داده‌اند فرصت برای یافتن افراد زنده در زیر آوار رو به پایان است.

پیش‌تر رئیس‌جمهور کلمبیا پس از وقوع این زلزله در بخش اقتصاد وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده بود. مقام‌ها صندوقی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی از جمله کمک‌های خارجی ایجاد خواهند کرد که صرف بازسازی بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، ساختمان‌ها، جاده‌ها و فرودگاه‌های آسیب‌دیده از این فاجعه طبیعی می‌شود.